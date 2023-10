”Dacă așa a vrut Dumnezeu, n-am cuvinte...” | Lacrimi de durere după moartea celor patru români în accidentul din Italia

Aurora și Georgiana, două copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, în vârstă de 42 de ani, și tatăl Mircea, în vârstă de 45 de ani, sunt cei patru români care au sfârșit după ce autocarul a căzut de pe un pod, de la 15 metri înălțime.

Sursa foto: Facebook / Mircea Ogrezeanu

Vestea morții lor a venit la aproximativ 24 de ore după accident. Și asta din cauza faptului că identificarea victimelor a fost extrem de dificilă, din cauza stării în care se aflau.

Cei patru români erau stabiliți de multă vreme în Germania, însă veniseră în vacanță la Veneția și erau cazați la campingul care închiriase autocarul.

Mama bărbatului este sfâșiată de durere și susține că a rămas atât fără copii, cât și fără nepoți. În urmă cu ceva vreme, femeia și-a mai înmormântat un copil. Sora lui Mircea a murit acum câțiva ani, din cauza unei boli necruțătoare.

”Am vorbit şi ne-a spus că pleacă în excursie în Italia. N-am ştiut nimic. Fata a murit acum un an. Dacă aşa a vrut Dumnezeu, nu te poţi pune împotrivă. N-am cuvinte. Am fost la medic, am luat medicamente, nu pot să ma exteriorizez”, a declarat tatăl bărbatului, potrivit Observator.

”Două fetiţe extraordinare. Acum o lună şi jumătate au fost aici. E ceva de nedescris. Ceva foarte dureros”, spune și un vecin al familiei.

Cei patru români au murit după ce un autocar electric, plin cu turiști, a căzut de pe un pod care leagă Veneția de Mestre și a luat foc. 21 de oameni au murit, inclusiv doi copii și un adolescent, iar alți 18 au fost răniți.