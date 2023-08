Fiul soților morți în explozia de la Crevedia: ”Sora mea a auzit în telefon o bubuitură și mama a țipat! Apoi nu s-a mai auzit nimic”

Fiul soților care au murit în exploziile de la Crevedia ridică de la morgă trupurile părinților. Bărbatul a vorbit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre cum au murit părinții lui și cum a aflat de nenorocire.

Potrivit bărbatului, mama lui vorbea cu sora lui la telefon în momentul în care a avut loc prima explozie.

”S-a efectuat autopsia ambilor părinți. Urmează să ne spună care a fost cauza decesului când îi ridicăm.

În legătură cu tata însă sunt foarte rezervat în vederea stabilirii cauzei decesului. Pentru că domnul Arafat, așa cum a declarat și la un post de televiziune, a spus că nu a murit din cauza incendiului, ci pentru că a făcut infarct. Și infarctul de ce l-a făcut? Care a fost cauza? Trăiești cu soția ta peste 30 de ani și să o vezi arsă, să o cunoști doar după ochi, ce era să facă, să râdă? Să meargă mai departe? Nu e normal că stă inima în tine și cazi din picioare?

Măcar din respect pentru noi, pentru copii, pentru familiile celor răniți, putea să spună că vrea să ne ajute, nu să ne spălăm pe mâini și să spunem că nu a murit din cauza incendiului, ci dintr-un infarct.

Gândiți-vă că părinții mei sunt singurii și primii morți. Vă dați seama, de ce să fie doi când poate rămâne unul singur? Încrederea mea în autorități este zero pentru că se încearcă să se ascundă multe lucruri. În legătură cu tatăl meu eu sunt sigur că se va face acest lucru.

”Vorbea cu mama la telefon și îi spunea că sunt adunate foarte multe gaze”

Eu eram acasă, m-a sunat sora mea, mi-a spus că vorbea cu mama la telefon și îi spunea că sunt adunate foarte multe gaze, ca aburul de la o nuntă, a auzit o bubuitură și mama a țipat, după care nu a mai răspuns la telefon. A încercat să o mai sune o dată, nu a mai răspuns, și m-a sunat pe mine. Eu, fiind mai aproape de ei, am luat-o pe câmp, pentru că drumul era blocat de poliție. Am luat-o pe câmp să ajung acolo. Am găsit un vecin ars și el peste 90%. Era conștient, dar nu mai putea să vorbească.

”A văzut norul de fum și a venit într-un suflet acasă”

Tatăl meu a ajuns acasă odată cu mine. El, fiind la muncă undeva la 1 km distanță. A văzut norul de fum și a venit într-un suflet acasă. L-am găsit în curte, atunci se dădea jos de pe bicicletă. Prima vorbă a fost că o tot suna pe mama și că nu știe nimic de ea, că nu răspunde la telefon. Am căutat-o în continuare, am văzut că nu este în casă.

”Cum s-a nimerit să îi iasă fix mama în cale, nu pot să înțeleg”

L-am trimis pe el să o caute pe drum, eu am rămas să o caut pe câmp, pentru că m-am gândit că poate a fugit acolo. Din păcate, distanța de unde s-a întâmplat până la ambulanțe a fost undeva la 600 de metri. El a ajuns primul, eu am mai stat pe câmp să o caut pe mama, după care am fugit și eu la ambulanțe. Cum s-a nimerit să îi iasă fix mama în cale, nu pot să înțeleg. I-a ieșit în cale, a căzut jos și asta a fost”, a povestit fiul victimelor din tragedia de la Crevedia.

”Reclamații peste reclamații”

”Au fost făcute o mulțime de reclamații. Toată lumea știe, că tot colțul acela făcea reclamații. Nu numai mama. Tot colțul acela era înnebunit din cauza gazelor, că mirosea a gaze tot timpul. Reclamații peste reclamații. Era miros de gaze constant, mai ales că se transfera gaz dintr-o cisternă în alta, era jale”, a mai declarat bărbatul pentru Antena 3 CNN.