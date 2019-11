Fiul lui Adrian Năstase a demisionat din funcția onorifică de la Guvern

foto: Facebook/ Mihnea Daniel Nastase

Mihnea Năstase a părăsit din proprie iniţiativa funcţia deţinută la Guvern.

Fiul fostului premier Adrian Năstase a precizat pe Facebook că a înaintat demisia sa fostului premier Viorica Dăncilă încă de pe 4 noiembrie.

"A fost o decizie de onoare pentru un mandat onorific!

In perioada 25 iulie - 04 noiembrie 2019, am functionat in calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Vreau sa precizez si sa subliniez faptul ca aceasta functie a fost neremunerata.

Astazi am vazut ca domnul Orban a facut o declaratie nefericita (un fapt destul de des intalnit), preluata de o parte din presa.

Am considerat normal ca in momentul in care a incetat activitatea guvernului Dancila, sa iau o decizie de onoare pentru un mandat onorific.

Demisia mea a fost inaintata doamnei prim-ministru Viorica Dancila pe data de patru noiembrie, nu domnului Orban. Anexez la acest comunicat de presa o poza cu demisia inaintata", a scris Mihnea Năstase.