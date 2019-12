Florin Cîțu, bâlbe privind declarația de avere: Vânzare-cumpărare înseamnă exploatare proprietăți

Întrebat fiind cum se explică faptul că în declarațiile de avere din ultimii patru ani apar aceleași proprietăți, alături de sume de bani provenite din vânzarea unor proprietăți, Florin Cîțu a dat un răspuns vag și neclar.

”Banii sunt din exploatarea proprietăților pe care le am. Vânzare-cumpărare înseamnă exploatare proprietăți. Am vândut terenuri. Am câștigat și în instanță, sunt donații. Dacă asta e o problemă, ANI poate să verifice” a spus Florin Cîțu.

În urmă cu câțiva ani, Florin Cîțu a mărturisit că banca la care a lucrat a făcut evaziune fiscală, o parte din banii primiți fiind plătiți printr-un offshore.