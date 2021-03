Florin Cîțu îi liniștește pe protestatari și pe oamenii de afaceri: Nu vrem să închidem economia!

”Cred că este important să vă explic cum am ajuns la aceste măsuri. În ianuarie-februarie primeam întrebări despre ce se întâmplă în România, comparativ cu ce se întâmplă în Europa. În Europa vedeam măsuri din ce în ce mai restrictive și România rămânea cu măsuri relaxate. De fiecare dată vă spuneam că mă uit la mai mulți indicatori: numărul de cazuri care sunt confirmate în fiecare zi, dar mă uitam și la numărul de persoane care ajung la ATI, numărul celor care sună la 112 în legătură cu coronavirus, la numărul de decese. Am spus de atunci că în acel moment nu se justifica nicio măsură. România are o strategie bună.

Din păcate, începând cu finalul lunii februarie, a început să crească numărul cazurilor COVID, a început să crească numărul celor de la ATI și al celor care au decedat și al apelurilor la 112 legate de coronavirus.

Având în vedere toți acești indicatori, am luat decizia de a avea consultări cu prefecții, cu Asociația Municipiilor și Orașelor, a Consiliilor Județene. Sunt oamenii cu cea mai mare rată de încredere.

Nu vrem să închidem economia. Am vrut să găsesc soluții pentru a se folosi pentru fiecare localitate în parte. Este un mod de a calcula lucrurile. Am vrut neapărat să nu avem o soluție unitară, pentru toată România, să fie aplicate lucrurile pentru fiecare localitate în parte, pentru că fiecare localitate are particularitatea ei”, a spus Florin Cîțu, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Palatul Victoria.

“Cifrele preliminare pentru luna martie arată clar o creștere a veniturilor la buget mai mare de 10% și un deficit bugetar mai mic decât anul trecut. Economia funcționează, măsurile pe care le-am luat dau rezultate. Trebuie doar să avem puțină răbdare în această lună. Dacă respectăm măsurile în aceste luni de zile și vom accelera campania de vaccinare veți vedea că așa cum a fost anul trecut, economia își va reveni”.

Premierul a mai precizat că cifrele preliminare pentru luna martie arată clar o creștere a veniturilor la buget mai mare de 10% și un deficit bugetar mai mic decât anul trecut:

“Cifrele preliminare pentru luna martie arată clar o creștere a veniturilor la buget mai mare de 10% și un deficit bugetar mai mic decât anul trecut. Economia funcționează, măsurile pe care le-am luat dau rezultate. Trebuie doar să avem puțină răbdare în această lună. Dacă respectăm măsurile în aceste luni de zile și vom accelera campania de vaccinare veți vedea că așa cum a fost anul trecut, economia își va reveni”.

Restricțiile se prelungesc și în luna aprilie

Premierul Florin Cîțu a mai declarat că restricțiile din România vor mai dura și în luna aprilie. Premierul a reafirmat că singura soluție pentru ridicarea acestora este vaccinarea.

"Știți bine că sunt un liberal convins și dreptul de a protesta este un drept pe care îl au toți cetățenii. Un singur lucru le cer, să respectăm legea, putem avea opinii diferite, dar să respectăm legea".

Întrebat dacă se va prelungi programul magazinelor, Cîțu a declarat că acum nu, e nevoie să vedem o reducere a cifrelor. Singurul mod în care vorbim de realizare este o campanie de vaccinare de succes. Doar așa oprim pandemia, prin vaccinare", a declarat premierul.

De ce au fost introduse noile restricții

Premierul a mai explicat mieruri, în premieră în mandatul său, care a fost rațiunea pentru noile măsuri restrictive introduse în țară.

„Am avut o intalnire onesta cu specialistii, cu medici epidemiologici, oameni care lucreaza la ATI, sa vad ce se intampla, care e diferenta fata de celelalte valuri. De ce am ajuns asa repede la 1.400 cazuri la ATI? Am aflat cateva lucruri diferite fata de ce s-a intamplat anul trecut in Romania. In primul rand, asta e cel mai ingrijorator, persoaele care ajuns la ATI ajung intr-o situatie mult mai dificila decat anul trecut. Faptul ca ne putem testa acasa si stam acasa cand vedem ca suntem testati pozitiv multe persoane nu-si iau medicatia, nu suna medicul de familie si atunci ajung intr-o situatie mult mai grava la ATI. Asta e o mare diferentea fata de ce aveam de anul trecut.

Trebuie sa ascultam foarte mult ce ne spun medicii pentru ca presiunea pe sistemul medical este foarte foarte mare. Nu are sens sa intram in discutii de ce avem doar 1.400 de paturi, vor fi 1.600, e un sistem de sanatate construit asa in 30 de zile si pe care nu putem sa-l schimbam intr-un an. Nu poti peste noapte sa schimbi lucrurile. De aceea era nevoie de aceste masuri si am cerut de la specialisti ce putem sa facem o perioada sa incetinim raspandirea virusului ca sa ne putem vaccina. Singura solutie de iesire din pandemie este vaccinarea. Nicio alta masura nu ne ajuta.

Au fost multe discutii. E adevarat, specialistii au venit cu masuri mult mai dure. Am venit cu o varianta, am luat aceasta decizie pentru ca trebuie sa luam in calcul faptul ca romanii sunt de un an de zile in aceasta situatie dificila si inteleg ca toti avem aceasta reticenta fata de noi masuri.

Sunt masuri care ne ajuta pe termen scurt, luam aceasta, luna viitoare, sa acceleram vaccinarea si pe urma veti vedea ca lucrurile se vor schimba.

Am vrut sa stiti lucrurile acestea. Nu a fost o decizie usoara.

Ceea ce aveam noi pana acum nu mai oprea raspandirea coronavirusului, era clar ca trebuia sa venim cu masuri suplimentare. Sunt cele mai relaxate din Uniunea Europeana astazi”, a mai declarat Florin Cîțu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal