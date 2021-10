Florin Cîțu, pus la zid după ce a spus că a fost la Colectiv în noaptea incendiului: ”Sunt momente în viaţă când oamenii îşi manifestă ticăloşia”

„Am aprins astăzi o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, aşa cum fac an de an. Este perioada în care îmi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital. Sunt 6 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea este la fel de puternică”, este mesajul transmis pe Facebook de premierul interimar.

Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv, a reacționat dur la acest mesaj:

„Sunt momente în viaţă când oamenii îşi manifestă ticăloşia, prostia, cinismul cu o nonşalanţă înfiorătoare. Domnul PM demis Cîțu ar fi putut să vină la Colectiv cu un buchet de flori sau doar cu o lumânare pe care să o aprindă şi apoi pur şi simplu să plece. Ar fi putut să facă asta ca civil, fără coloană oficială şi cu siguranţă cineva l-ar fi remarcat şi i-ar fi zâmbit. Poate îi făcea şi o fotografie pe care o posta pe o pagină neştiută şi astfel 50 sau 100 de oameni aflau că domnul Cîțu este Om. Dar domnul PM demis Cîțu a ales altfel. Păcat. Respectul se câştigă greu şi niciodată prin minciună şi hoţie”, a scris Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv şi tatăl unuia dintre tinerii decedaţi în urma incendiului izbucnit în club.

Eugen Iancu a mai întrebat ironic dacă nu „urmează ca peste un an să ne spună că a scos el singur, cu braţele goale, doi, trei răniţi din club.”

Și sociologul Gelu Duminică a comentat mesajul premierului demis, într-o postare pe Facebook: „6 ani a păstrat dl Citu secretul prezentei sale în clubul Colectiv chiar în noaptea incendiului. Foarte probabil sa aflam ca a fost și în 22 decembrie 1989 în Piața Universității, ca a luat bătaie de la mineri în vara lui '90 și ca a jucat în America, alături de Generația de Aur. De fapt, nu m-ar mira sa-și aduca aminte ca a dat și vreun gol....”

„Hopa! Nu eşti doar Superman, ci şi Flash, dacă ai fost acolo şi nu te-a văzut nici dracu. Şi nu poţi tu şterge postări cît de repede putem noi face print screen :))) Circulă în draci poza cu postarea ta din altă parte, în engleză, cu "bad news from Bucharest", chiar dacă după aia i-ai dat delete. Delete şi ţie!", este o altă reacție la mesajul lui Cîțu.

„Trăind acele momente aş fi crezut că veţi face lucrurile altfel: din "înaltul" patronaj al Guvernului ar fi trebuit să asiguraţi stabilitate, încredere şi speranţă! Din păcate nu aţi livrat nimic din cele de mai sus. Din contră, aţi ajuns să fiţi urât de cea mai mare parte a poporului român. Cel mai urât premier în cei peste 30 de ani de la revoluţie! A meritat să fiţi pe podium pentru aşa ceva? P S. Am crezut în capacitatea şi capabilitatea dumneavoastră! Ce ruşine îmi este!", a scris altcineva.

„Domnul Florin Cîţu lumânări, aprindem noi! Dumneavoastră aveți obligația morală și profesională să faceți ceva pentru cei care au supraviețuit, pentru părinții care și-au pierdut copiii, față de cei vinovați. Cum facem?”, este opinia unei românce.

