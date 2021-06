Fostul director al Institutului de Urologie din Cluj susține că și-a dat demisia din cauza ministrului Sănătății: ”Nu pot să fiu mințit în față”

„Primul motiv a fost atitudinea doamnei ministru. Eu nu pot să fiu minţit în faţă. Şi preşedintele Casei Naţionale care a promis majorarea tarifului pe cap ponderat... Doamna ministru spus că a semnat acel ordin prin care să fim incluşi în programul de critici. Apoi, ulterior, nu ştia unde este documentul respectiv. Cum poţi să spui aşa ceva? Eşti ministrul Sănătăţii. Nu poţi să spui că ai semnat un ordin, dar nu ştii dacă l-ai semnat sau pentru cine l-ai semnat. Practic, am fost minţit. Nu pot colabora cu aceşti oameni care te mint în faţă cu seninătate. Am rămas perplex, în momentul în care i-am cerut explicaţii preşedintelui Casei naţionale, după ce am aflat că nu s-a majorat tariful pe cap ponderat, mi-a spus că la momentul respectiv era soluţia", a declarat medicul Silviu Moga.

Reprezentanții Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca au protestat ieri, pentru ca unitatea să nu fie desființată, din cauza problemelor financiare pe care le are.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat, luni, că pacienții nu vor avea de suferit în urma problemelor pe care le are Institutul de Urologie și Transplant Renal, și nici de pe urma reorganizării plănuite.

Ministrul a spus că i s-a cerut mărirea tarifului pe caz ponderat, includerea în programul de acțiuni prioritare pentru anestezie și terapie intensivă și modificarea cadrului legislativ pentru acțiunile prioritare de transplant astfel încât din acestea să se poată deconta și cheltuielile de personal.

"Referitor la mărirea tarifului pe caz ponderat, menționez că ne-am consultat cu colegii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și, conform datelor pe care aceștia le au disponibile, Institutul de Urologie și Transplant Renal se află în primele 10-15 spitale din țară ca valoare a tarifului pe caz ponderat, cu o valoare de 1.839 de lei, mai mult decât Spitalul Clinic Parhon din Iași - care desfășoară activitate similară - sau ca Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, tarifele acestora fiind de 1.726 lei, respectiv 1.800 lei”, a spus Ioana Mihăilă.

