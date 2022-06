Cum să ai o firmă profitabilă în România. Fostul general SRI Florian Coldea are profituri anuale de milioane

Conform datelor oficiale ale Ministerului de Finanțe, în 2021, cele două societăți unde acesta este asociat au înregistrat un profit net de aproape 4,9 milioane de lei.

Înființată în 2020, SC Strategic Sys SRL a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de 4,48 milioane lei și un profit net de 4,31 milioane lei, cu doi angajați. În 2020, cifra de afaceri fusese de 639.739 lei, iar profitul net, de 573.775 lei. Obiectul principal de activitate al societății este ”inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”.

Și dacă aceste cifre par spectaculoase, există însă performanțe și mai mari în cazul unei alte firme. În cele trei luni de funcționare de după înființarea de anul trecut, de la sfârșitul lunii septembrie, Strategic Assets SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 594.064 lei și un profit net de 580.722 lei, cu un singur angajat, activitatea declarată fiind de ”agenții imobiliare”.

Practic, toți indicatorii economici ai acestor firme sunt mult peste media pieții în domeniul lor de activitate, având o marjă profitului operațional de peste 90%, in conditiile in care media sectorului a fost de numai 22,64%, iar randamentul activelor în cazul lor a fost de peste 200 de ori mai mare decât media, 98,76% in timp ce ROA pe media sectorului este de 0,49%. Si rata solvabilitatii generale este aproape dubla fata de media sectorului, respectiv de 4.404% fata de 2.829%.

În orice țară civilizată, astfel de date ar ridica cel puțin întrebări, însă în România aproape au trecut neobservate. Există oare vreo legătură între informațiile sensibile și relațiile pe care le are la dispoziție un ofițer important al serviciilor și activitatea de succes a firmei? Putem doar specula. Un răspuns mai bun ar putea da SRI sau DNA.

De fapt, totul a ieșit la iveală după ce un site dedicat știrilor din lumea serviciilor de informații a vorbit depre intervenția unor foști generali SRI în folosul unei firme olandeze, în relația acesteia cu statul român. Desigur, olandezii neagă cu vehemență, dar suspiciunea este una mai mult decât rezonabilă.