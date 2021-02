Un fotbalist din naţionala de tineret a României a fost bătut. ”L-au atacat 10-12 inși. L-au luat pe nepregătite”

Mihai Constantinescu a fost atacat în cartierul 9 mai din orașul prahovean, sâmbătă, 20 februarie.

Fotbalistul se plimba în jurul orei 19.00 împreună cu alți doi colegi de echipă, Mario Bratu și Cristian Lixandru, pe străzile cartierului ploieștean, când a fost lovit în zona feței. Mihai Contantinescu a fost cel care a sunat la 112.

Transportat la spital, i s-au aplicat patru copci și a fost internat.

”L-au atacat 10-12 inși. L-au luat pe nepregătite”

Tatăl fotbalistului a vorbit despre incidentul grav. ”L-au atacat în spate la Profi, acolo în cartier, 10-12 inși. L-au luat pe nepregătite. I-au spart arcada. Nu i-au luat nimic din buzunar, cel puțin așa zice copilul. Am înțeles că Poliția a reținut doi inși. Erau camere de luat vederi pe acolo. Bine că nu a fost mai grav, eu m-am gândit la ce e mai rău. I-au dat niște palme, după care a venit unul din spate și i-a dat un pumn și i-a spart arcada. Am toate documentele. Copilul nu-i cunoaște, nu i-a mai văzut niciodată. Am înțeles că erau tineri, dar erau 10-12, era grup organizat. Să nu fie puși de cineva. Ceilalți colegi care erau cu el nu au luat bătaie deloc, numai el a luat. Ei au fugit. Acum se fac cercetări.

Ori au fost trimiși de cineva, nu știu ce să zic. Bine că nu s-a întâmplat ceva mai grav. A fost un grup organizat. A fost treabă de jumătate de oră. S-a întâmplat rapid. A ieșit din curte de aici și s-a întâmplat într-o jumătate de oră. Era un grup organizat”, a spus Gabi Constantinescu, pentru ziare.com.

Mihai Constantinescu este unul dintre cei mai talentați fotbaliști din lotul echipei Petrolul Ploiești. El a fost convocat și la echipa națională de juniori a României pentru meciul amical cu Serbia, din luna martie.

