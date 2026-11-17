Fraudă în domeniul energiei verzi descoperită de ANAF. Schema prin care o companie folosea facturi fictive ca să obțină bani de la stat

2 minute de citit Publicat la 16:17 17 Noi 2026 Modificat la 16:17 17 Noi 2026

Verificările au evidenţiat rambursarea necuvenită de la bugetul de stat a TVA în valoare de 353.114 lei. Foto: Getty Images

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat facturi de 1,85 milioane de lei pentru servicii nejustificate şi solicitări ilegale de rambursări TVA de 353.000 de lei în domeniul energiei regenerabile, potrivit Agerpres.

ANAF anunță că, în urma unor verificări derulate pe baza analizei de risc, inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism de diminuare nejustificată a obligaţiilor fiscale şi de obţinere ilegală de sume de la bugetul de stat, prin înregistrarea unor achiziţii de servicii care nu au fost susţinute de documente justificative privind realitatea operaţiunilor economice.

În cadrul verificărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat facturi de achiziţie de servicii emise prin intermediul a două societăţi de brokeraj imobiliar, pentru care documentele analizate nu justifică natura, întinderea şi prestarea efectivă a serviciilor facturate.

Operatorul a diminuat nejustificat rezultatul fiscal

Prin înregistrarea acestor cheltuieli, societatea a diminuat nejustificat rezultatul fiscal, iar prin deducerea TVA aferente achiziţiilor a solicitat şi obţinut rambursări necuvenite de la bugetul de stat în valoare de 353.114 lei.

Operatorul economic verificat face parte din categoria contribuabililor mici şi are ca obiect principal de activitate producţia de energie electrică din surse regenerabile, societatea fiind înfiinţată în scopul dezvoltării unui parc fotovoltaic.

Potrivit datelor analizate în cadrul verificărilor fiscale, societatea a înregistrat solicitări de rambursare a soldurilor negative de TVA în cuantum total de 924.096 lei.

Documentele analizate de inspectorii ANAF Antifraudă nu au justificat natura, întinderea şi prestarea efectivă a serviciilor facturate, nefiind prezentate elemente care să demonstreze realitatea operaţiunilor economice.

În urma constatărilor, inspectorii antifraudă au procedat la diminuarea pierderii fiscale declarate de societate cu 1,858 milioane de lei, reprezentând cheltuieli înregistrate nejustificat în evidenţa contabilă.

Totodată, verificările au evidenţiat rambursarea necuvenită de la bugetul de stat a TVA în valoare de 353.114 lei.

De asemenea, în cadrul verificărilor, sunt analizate aspecte privind incidenţa prevederilor art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, referitoare la obţinerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

DGAF recomandă contribuabililor să se asigure că operaţiunile economice care stau la baza solicitărilor de rambursări de TVA sunt reale, efectiv realizate şi susţinute prin documente justificative care reflectă natura şi conţinutul economic al acestora.

În acelaşi timp, DGAF atrage atenţia că solicitarea rambursării TVA în baza unor operaţiuni fictive, a unor achiziţii care nu au fost efectiv realizate sau a unor documente care nu reflectă realitatea economică reprezintă o conduită cu risc fiscal major, care poate atrage conform legii, inclusiv răspunderea penală, chiar şi în cazul unei tentative de obţinere fără drept a unor rambursări de la bugetul general consolidat.