Fuego, interviu emoționant despre începutul carierei sale muzicale: „Am fost foarte sărac, nu am avut bani să vin la București”

Fuego a spus că a petrecut lunile în care evenimentele au fost interzise pictând și a mărturisit că este mai îngrijorat pentru tinerii care acum se lansează, din cauza faptului că știe din propie experiență cât de gru poate fi începutul unei cariere.

„Nu am avut evenimente dar nu mă plâng. Sunt un artist care până să vină pandemia, a avut concerte, a avut de cântat. Mă gândesc acum la tinerii care se lansează. Eu toată pandemia am pictat, am ascultat muzică clasică. Nu îmi place să mă ascult pe mine”.

Fuego: „Sunt un om cheltuitor”

„La începutul carierei mele eu am fost foarte sărac, vin dintr-o familie de oameni decenți, muncitori. Nu am avut bani să vin la București, am avut o copilărie grea din punctul ăsta de vedere. Sunt un om cheltuitor, dar nu cheltuiesc pe lucruri scumpe.

De exemplu, cumpăr mai mult pentru prieteni, îmi place să fac cadouri. Fiecare spectacol de-al meu are o temă, iar hainele sunt o parte foarte importantă a show-ului. Ador costumele mele”, a mai spus Fuego la ShowBlitz.

