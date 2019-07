Gabriela Firea, despre candidatura la prezidențiale: „Trebuie să ne dorim să fim învingători pentru România. Singurii care pot să dezbată sunt colegii de partid”

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut declarații cu privire la candidatura la alegerile prezidențiale. Firea a spus că nu poate spune de acum dacă va candida sau nu fiindcă sunt necesare discuții cu colegii de partid în vederea alegerii celui mai bun candidat.

„Nu am avut până acum o discuție formală pentru că e primul CEx la care particip, după perioada de spitalizare. E prima zi de muncă, imediat după CEx merg la muncă, la Primăria Capitalei. Am avut discuții informale despre situația partidului, deciziile se iau într-un cadru organizat.

„Pentru că m-ați tot întrebat și oricât am încercat să ocolim subiectul, el se află pe agenda publică, vestea bună e că PSD are dintre cine să aleagă. Vestea proastă este că zilele se scurg, trece timpul, celelalte partide au deja candidați desemnați și cred că trebuie să recuperăm acest timp pierdut. Mi-aș dori foarte mult ca oamenii de stânga din România să se simtă reprezentați în aceste alegeri. Asta înseamnă în primul rând să ne dorim să câștigăm, dar pentru a câștiga e nevoie de câteva condiții. În primul rând, să nu pornim cu șansa a doua sau să ne mulțumim cu faptul că dacă nu e locul 3, măcar locul 2. Trebuie să ne dorim să fim învingători pentru România, pentru românii care merită ceva mai bun. Pe urmă e foarte importantă discuția și pentru prezent și viitor cu partenerii noștri de la ALDE, cu domnul Tăriceanu, cu foștii noștri colegi din PRO România”.

Gabriela Firea a mai spus că e nevoie de o dezbatere reală în PSD fiindcă „ar fi păcat să reiasă acest candidat dintr-un aranjament”.

"Am primit mai multe telefoane de la primari din țară care îmi spuneau că au senzația că nu vreau să mă implic, că deși am o încredere mare și că deși de doi ani de zile sunt tot eu și președintele Iohannis în topul încrederii și că păstrez această încredere doar pentru Primăria Capitalei.

Am stat și m-am gândit, am reflectat, având în vedere că aceste cuvinte vin de la oameni în care am încredere. În acest context am declarat că vin la ședință deschisă unor discuții. Nu spun acum da sau nu. În primul rând nu ar fi inteligent. Singurii care pot să dezbată sunt colegii de partid. Mi-aș dori să fie o dezbatere reală, ar fi păcat să reiasă acest candidat dintr-un aranjament", a declarat Gabriela Firea.