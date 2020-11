Gabriela Firea, despre închiderea pieţelor: "Au arătat cum gândesc: duşmănos faţă de români"

Guvernul a anunţat că de luni, toate piețele din spațiile închise vor fi închise.

"Au inchis pietele, aratand cum gandesc : dusmanos fata de romani! Atat fata de agricultori, care vor ramane cu legumele si fructele nevandute, cat si fata de cumparatori, care targuiau mai ieftin in piata.

E imposibil ca intr-un timp scurt sa-si faca toti producatorii agricoli romani contracte cu marile lanturi de magazine, pentru a vinde rosiile, ardeii, cartofii, ceapa, merele, prunele, strugurii etc”, a spus Firea în postarea de pe Facebook.

Măsura poate genera un dezastru economic pentru producătorii locali, și nu numai

“Orban si Tataru au dat acest ordin! Si nimeni de langa ei nu le explica faptul ca dau o lovitura îngrozitoare capitalului romanesc! Cetateanului roman! Tarii intregi!

Nu testeaza, nu izoleaza persoanele pozitive, dar iau masuri dure fata de populatie!

Taranul român traieste vremuri grele, sub guvernarea PNL. La fel si oraseanul, care va plati mai mult pentru hrana zilnica”, mai spune fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea.

Preşedintele Klaus Iohannis insistă ca alegerile parlamenare din 6 decembrie să se desfăşoare în ciuda crizei sanitare

“Cei care vor sa scape de acest guvern de dreapta incompetent si corupt au alternativa, pe 6 decembrie. Noi am cerut sa fie amanate alegerile, dar guvernul si presedintele nu au vrut. Tin mortis sa faca alegeri.

Atunci, ne “inarmam” cu masti, dezinfectanti, stam la distanta si mergem la vot, sa-i trimitem acasa pe cei care au condus dezastruos tara prin pandemie si au distrus industria, agricultura si serviciile”, a mai spus Gabriela Firea în postarea de pe Facebook.

Gabriela Firea: “Pun întotdeauna oamenii pe primul loc”

“Candidatii nostri sunt profesionisti, specialisti in diferite domenii de activitate, persoane oneste si cu dorinta de a veni cu proiecte benefice pentru cetateni atat in Parlament cat si la guvernare, pentru ca ei pun intotdeauna oamenii pe primul loc. Am prezentat azi candidatii de pe primele pozitii de la Senat si Camera Depuratilor din Bucuresti si zona metropolitana Ilfov”, a mai spus Firea în postarea de pe Facebook.

Gabriela Firea : “Aveţi cu cine vota, pentru o pune capăt guvernării “zero interes pentru români”

La final, Firea menţionează lista cu candidaţii de la Senat şi Camera Depuratilor din Bucureşti şi zona metropolitană Ilfov

