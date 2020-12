Firea, răspuns tăios pentru Nicuşor Dan: ''O turbină buclucașă este cauza frigului din apartamente. Nu cred că semăn cu o turbină de CET''

Gabriela Firea i-a răspuns lui Nicuşor Dan, după ce acesta a lansat un atac la adresa ei, pe pagina lui de Facebook. Actualul primar al Capitalei, a publicat o listă cu lucrurile pe care Gabriela Firea nu le-a făcut, în opinia lui, în ultimii patru ani.

''Cetăţenii sunt mai mult mai inteligenţi, decât îi cred unii dintre politicieni. Postarea din această seară a domnului Dan, poreclit de către bucureşteni, ''Friguşor'', nu este alteceva decât o declaraţie făcută la disperare, pentru că este cumva între ciocan şi nicovală. De ce spun acest lucru? Motivul pentru care în aceste zile, nu a fost apă caldă și căldură în aproape 4.000 de blocuri, este o criză fără precedent. În timpul mandatului meu, dacă erau două-trei sute de blocuri care pentru câteva ore sau o zi nu avea apă caldă sau căldură, era o nenorocire.

O turbină buclucașă este cauza frigului din apartamente în acest moment

Acum sunt 4.000 de blocuri din Municipiul București care suferă și soluția nu pare a fi la îndemână și vă spun și de ce. Cauza este lipsa de investiții la CET-uri care aparțin de Ministerul Energiei și de Guvern. Din păcate nu s-a investit în ele, sunt foarte vechi, sunt piese chiar și de 50-60 de ani. O turbină buclucașă este cauza frigului din apartamente în acest moment.

Gabriela Firea, răspuns ironic la adresa lui Nicuşor Dan: Nu cred că semăn cu o turbină de CET

Oricât am vrea să fim de ironici și de simpatici, apropo de postarea domnului Dan, nu cred că semăn cu o turbină de CET. De ce nu vine sincer, în fața populației, să spună nu sunt eu de vină ca primar, nu avem o avarie, deci nu am eu ce să fac cu Termoenergetica, fostă RADET. Este o problemă la Ministerul Energiei care țin de Guvern, practic, nu s-a făcut ceea ce trebuia peste vară, și anume, acele revizii care erau doar pe hârtie, dar în fapt, nu s-au înlocuit toate piesele. Din cauza unei turbine stă atât de multă lume în frig și nu are apă caldă.

Era mult mai corect din partea lui să spună, ca primar, adevărul. Dumnealui preferă să dea vina pe mine, oricum nu îl mai crede nimeni, în loc să spună adevărul și anume, că nu este el, acum pe moment vinovat, că nu e o avarie pe care o piate regla Termoenergetica, ci este vorba, despre CET-uri, ce nu țin de Primărie. De atfel, i sa spus foarte clar de către specialiși. Vedeți că această problemă nu este pe partea termică, ci este pe partea electrică, deci nu are vină Termoenergetica. Dumnealui vrea să apere Guvernul și se înfundă până la urmă pe domnia sa'', i-a răspuns Gabriela Firea lui Nicuşor Dan, în exclusivitate la Antena 3.