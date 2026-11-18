2 minute de citit Publicat la 10:01 18 Noi 2026 Modificat la 10:01 18 Noi 2026

În ianuarie 2018, o fată care urmărea știrile putea vedea ceva ce mama ei nu văzuse la aceeași vârstă în România. O femeie conducea Guvernul. Viorica Dăncilă, prima femeie prim-ministru din istoria țării, s-a numărat printre cele 17 laureate ale Galei Green Woman 2026. Pentru fetele care se întrebau cât de departe ar putea ajunge în viața publică, premiera din 2018 a însemnat că aveau un exemplu chiar în țara lor.

Printre laureate s-a aflat și Augusta Valeria Dragic, președinta Fundației Super. Potrivit organizatorilor, peste un milion de oameni au beneficiat direct, în șapte ani, de inițiativele susținute de fundație. În spatele cifrei sunt unități medicale care au primit echipamente, copii care au avut acces la sport și familii care au primit ajutor în momente grele.

Cea de-a șasea ediție a galei a avut loc pe 17 noiembrie, la Casa Ecologiei din București. Evenimentul a fost organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București, cu sprijinul Litera, RetuRO, EVRYO, BAT, Coca-Cola, iStoma, Caut Dentist Bun, UAC, EMSES și SAO.

„Se spune că femeile sunt puternice atunci când se sprijină unele pe altele, nu atunci când concurează între ele. Cred în asta. Știu cât poate să conteze ca, atunci când ești la început, o altă femeie să îți spună «Cred în tine» și apoi să fie lângă tine când faci primul pas”, a spus Lavinia Șandru, inițiatoarea galei.

O altă premieră vine din teatru. Ada Hausvater este prima femeie care conduce Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, după 21 de ani la conducerea Teatrului Național din Timișoara. Gala a premiat-o și pe Mihaela Bârzilă, jurnalistă și realizatoare la Antena 3 CNN, care aduce în interviurile sale întrebările oamenilor care trăiesc cu efectele deciziilor publice.

Prin „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, Cristina Chiriac le-a dat elevilor ocazia să-și prezinte ideile de afaceri și să primească îndrumare de la antreprenori. Mariana Oprea contribuie la organizarea rețelei de creșe, grădinițe și școli din Voluntari, iar Sandra Olănescu îmbină avocatura cu formarea viitorilor juriști. Chestorul Ramona Dabija atrage atenția asupra riscurilor la care sunt expuși copiii în mediul online și asupra importanței de a-i asculta și de a-i lua în serios atunci când cer ajutor.

Printre laureate s-a numărat și Natalia-Elena Intotero, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor. Anterior, a deținut portofoliile pentru Românii de Pretutindeni, al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și al Culturii. De activitatea Grațielei Gavrilescu se leagă programe precum Rabla și Casa Verde Fotovoltaice, iar Anca Marinescu a explicat publicului cum funcționează Sistemul de Garanție-Returnare. Doina Vornicu are peste patru decenii de experiență în energie, de la distribuție și transport la proiecte de infrastructură.

Gala le-a distins și pe Simona Allice Man, un nume de referință în politicile agricole și în susținerea fermierilor români, și pe Elena Mateescu, care a primit Medalia de Argint a Societății Europene de Meteorologie pentru contribuția sa la agrometeorologie. În industrie și antreprenoriat, printre laureate s-au aflat Stella Li, vicepreședintă executivă a BYD și prima femeie desemnată World Car Person of the Year, și Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului românesc Musette.

Diana Șucu a fost premiată pentru implicarea în proiectele Fundației Mobexpert. Prin parteneriatul cu SOS Satele Copiilor România, fundația sprijină copiii și adolescenții aflați în îngrijire alternativă și oferă burse care îi ajută pe copiii din comunități vulnerabile să își continue studiile.

Din comunitatea formată în jurul galei s-a născut Manifestul Green Woman, prin care laureatele invită societatea românească să se implice mai activ în protejarea mediului.