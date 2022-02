Garry Kasparov, fost campion al lumii la șah și opozant al lui Putin: "Faceți lucrurile astea și opriți-l pe dictator"

"După ani de avertismente ignorare și după ce am auzit azi toată ziua 'Garry, ai avut dreptate', voi repeta ce am spus în 2014: nu mai îmi spuneți că am avut dreptate și ascultați ce vă spun acum. Recomandările mele sunt următoarele:

Garry Kasparov: Sprijiniți militar imediat Ucraina, cu toate armele, mai puțin cu trupe!

Sprijiniți militar imediat Ucraina, cu orice, mai puțin trupe. Toate tipurile de arme, informații, securitate informatică.

Falimentați-i lui Putin mașinăria de război. Înghețați și confiscați activele financiare ale Rusiei și pe cele ale lui (Putin) și ale bandei lui.

Dați Rusia afară din toate instituțiile financiare și internaționale.

Rechemați-vă toți ambasadorii din Rusia. Discuțiile nu au sens. Noul mesaj unit trebuie să fie "opriți-vă sau veți fi izolați total."

Garry Kasparov: Denunțați-i pe lacheii lui Putin!

Blocați toate elementele mașinăriei globale de propagandă a lui Putin. Opriți-le, închideți-le, trimiteți-le acasă. Nu-l mai ajutați pe dictator să împrăștie minciuni și ură.

Denunțați-i și luați măsuri împotriva lacheilor lui Putin din lumea liberă. Dacă Schroder (Gerhard Schroder, fost cancelar german, în prezent în conducerea Gazprom, n.r.) și alții ca el continuă să lucreze pentru Putin, acuzați-i. Întrebați-i pe proprietarii rețelelor și pe cei care cumpără reclamă în aceste rețele de ce îi îngăduie pe propagandiștii lui Putin.

Garry Kasparov: Înlocuiți petrolul rusesc!