”Fugiți de ea!” | Ce a găsit o familie într-o cazare din Mamaia, în concediu: ”Jegul plutea în aer. Fețele de pernă aveau urme de mucegai pe ele”

Cei doi adulți și un copil au rezervat o cameră într-o vilă de 3 stele din Mamaia care le-a lăsat un gust amar, mai ales că au plătit 500 de lei pe seară.

Femeia a povestit ce a găsit în unitatea de cazare și cât de dezamăgită a fost de tot ce i s-a oferit acolo.

”La intrare ne a primit o doamna foarte zambareata, dar poate doar sa mascheze problemele vilei, apoi mie nu mi prea venea a rade dupa ce am gasit..singurul punct forte, ca sa zic asa de inceput, a fost faptul ca am avut sezlonguri gratuite la plaja, in baza unui tichet de la vila si acces gratuit la piscina la un hotel de langa.

Si acum sa incepem cu imaginea vilei, a camerei...am facut rezervarea cu mai bine de 2 săptămâni in urma, 2 adulti si 1 copil de 3 ani. Ni s-a dat ultima camera din vila de la ultimul etaj (303- fugiti de ea!!) la cocotatul din deal, urci pe scari de ti vine rau.

Cum am intrat, siroi de furnici- explicatia doamnei, ca cei dinainte luau MDJ in camera, insa chiar si dupa ce am dat (Eu, personal, ca mi s-a inmanat sprayul de gandaci), tot au mai iesit furnici si in zilele urmatoare.

O umiditate de nedescris in baie, cadita de dus curgea de jur imprejur, scurgerea nu functiona aproape deloc. Ce m-a maniat si mai tare decat furnicile, au fost prosoapele rupte, extrem de patate (explicatia vilei- fond de ten ca doamnele nu se demachiaza bine, dar nu exista inalbitor?? din acela mai scump ca sa nu va rupa prosoapele sa le dati clientilor in halul acela, sa se stearga cu gauri), cu par pe ele, deci zici ca nici n-au trecut prin masina de spalat rufe.

Sa nu mai zic ca pe terasa nu exista un uscator de rufe/ sarma/ snur ca sa poti pune prosoapele si costumele, ca vorba aia ești la mare...esti nevoit sa le pui pe bara si sa iei toata rugina posibila.

Camera...in afara de patul foarte mare, salteaua buna, dar se mai auzea cate un scartait, iar fetele de perna aveau urme de mucegai pe ele, a trebuit sa dormim fara…tinand cont ca eu aveam astm si nu imi trebuia mucegai.

De asemenea, stiind ca vin cu copil asa de mic, cu toate ca este un copil foarte ascultator...nu imi dai o camera care are fire din priza scoase, care nu sunt foarte ok izolate si priza, la fel trasa din perete.

Dulapurile nesterse, pline de praf, mizerie, curatenie facuta doar de ochii soacrei, jegul plutea in aer.

Nu inteleg de unde recenziile bune, dupa care am ales aceasta locatie cu curatenie luna si toate cele, poate am fost eu ghinionista si mi s a dat camera dezastru, gresita.

Dar stiu sigur ca nu ma voi mai intoarce aici niciodata!!! nota 2!! sa nu mai zic de MDJ care este la fel in fiecare zi...ouale, care sunt singurele "calde" din meniu, mereu reci pentru ca nu au si ei un recipient, ci le acopera doamna cu o folie de aluminiu, atat...ia de mananca… horror..acesta locatie are nevoie de reparatii serioase...vrei 500 lei pe noapte? pai ofera....sunt locații cu 200 lei care lasa mult in spate grozăvia acesta. Profund dezamagita!” a scris femeia dezamăgită pe un grup de călătorii de pe Facebook.