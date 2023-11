"Alături de mine, în greva foamei, sunt mai mulți colegi de-ai mei!" | Ambulanțierii sunt în stradă după votul pentru noua lege a pensiilor

A început revolta națională din cauza legii pensiilor dar și a salariilor prea mici. Oamenii au ieșit în stradă în aproape toată țara.

Ambulanțierii, angajații din Direcțiile de Sănătate Publică, cei de la Casele de Sănătate, Casele de Pensii, dar și de la Consiliul pentru studierea arhivelor securității protestează, spun ei, pentru că legea pensiilor ar produce nedreptate.

Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, care a intrat în greva foamei încă de seara trecută, după votul legii pensiilor, a intrat în direct la Antena 3 CNN unde și-a explicat nemulțumirile.

”Sunt alături de mine, în greva foamei, după raportul final din Comisia pentru muncă și protecție a muncii, colegii din patru județe, lideri de sindicat din Serviciul de Ambulanță Tulcea, Brăila, Olt și Vâlcea. Dimineață au ajuns și alți doi colegi din Teleorman și București. În acest moment suntem într-un număr tot mai mare de oameni, și sunt pe drum și alți colegi din țară care vor să ajungă la București și să ne fie alături pentru că este ultimul moment în care putem să convenim ceva cu Guvernul României și, din păcate, numai sub această formă de presiune. Pentru că de un an de zile încercăm să avem o discuție cu premierii care s-au tot perindat, atât fostul premier Ciucă, dar și actualul premier, pentru că serviciile de ambulanță se confruntă cu multe probleme. Dar decizia de ieri, din Camera Deputaților, a pus capac pe toată răbdarea și toată toleranța de care noi am dat dovadă în viața noastră de personal din Serviciile de Ambulanță”, a explicat Gheorghe Chiș.

Citește și: Protest la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, din cauza salariilor

”Aici deja nu mai este vorba de bani. Vreau să explic foarte clar. Activitatea pe care noi o desfășurăm este o activitate care se desfășoară în condiții grele, avem și spor pentru condiții deosebit de periculoase. Dar asta nu rezolvă problema. Sporul se dă pentru condiții de reparare a stării de sănătate, să zic așa. Compensare a stării de sănătate, cu acești bani. Ceea ce niciodată nu mai poți reveni la starea de sănătate.

Problema este cu pensia, cu legea pensiei, pentru că, prin proiectul de lege a pensiilor publice, elaboratorii și-au permis să abroge articol din statutul nostru, care este un statut special din Legea 5, care reglementa condițiile de muncă. La momentul la care au făcut această propunere de abrogare am încercat să avem discuții la nivel de Guvern, nu am reușit, decât la nivel de consilieri, la nivel de Ministerul Muncii și se părea că s-a înțeles. Ceea ce s-a și arătat prin faptul că, în Senat, s-a acceptat un amendament care a reglementat acest aspect.

Vezi și: Angajații din Ministerul Muncii anunță că intră în grevă generală din 27 noiembrie, "în absenţa soluţiilor imediate"

Dar seara trecută am fost profund dezamăgiți. Noi am continuat să fim și astăzi în fața Camerei Deputaților, ca un simbol al faptului că suntem nemulțumiți și atunci când intră domnii parlamentari, domnii deputați în Parlament să ne poată privi în ochi în urma deciziei luate. Pentru că nu au recunoscut condițiile de muncă! Dar, din păcate, am fost ignorați, chiar nici măcar nu au privit înspre noi sau măcar să facă vreun gen de salut, ceea ce ne-a deranjat enorm de mult. Din partea celor care au venit la noi nu a fost nimeni din partea coaliției de guvernare, au fost din alte partide de opoziție. Noi apreciem, noi nu facem politică și apreciem orice intervenție și orice luare de cuvânt sau de susținere”, a mai spus Ghoerghe Chiș în exclusivitate la Antena 3 CNN.