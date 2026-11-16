Ghimbav se opune reformei administrative și nu vrea să fie comună. Primar: „Are cel mai mare PIB pe cap de locuitor din România”

2 minute de citit Publicat la 09:30 16 Noi 2026 Modificat la 09:33 16 Noi 2026

Imagine din Ghimbav, cu caracter ilustrativ: Getty Images

Ghimbavul, oraș din județul Brașov, se află pe lista celor care ar putea să-și piardă statutul și să devină comună, însă primarul acestuia, Ionel Fliundra (PNL) susține că are argumente „economice și demografice decisive” pentru care reforma administrativ-teritorială a guvernului Niculescu nu ar trebui să se aplice acolo. El a spus că Ghimbavul este „orașul cu cel mai mare PIB pe locuitor din România” și l-a comparat cu Monaco și cu Luxemburg.

„Fără falsă modestie, spun că Ghimbavul este orașul cu cel mai mare PIB per cap de locuitor din România”, a declarat Ionel Fliundra, citat de publicația locală newsbv.ro.

Fliundra spune că dezvoltarea industrială, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav și investițiile aflate în pregătire sunt un argument pentru care Ghimbavul ar trebui să rămână oraș. În opinia sa, o eventuală retrogradare nu ar reflecta realitatea economică a localității.

„Nu sunt luați în calcul copiii născuți la Brașov, dar pentru care nu au fost întocmite acte de identitate pe orașul Ghimbav. Estimarea noastră este că numărul acestora este de aproximativ 1.000”, a mai spus Ionel Fliundra, estimând că orașul său ar putea ajunge curând la o populație de zece mii de locuitori, dar și că există în construcție numeroase spații de locuințe.

„Nu există argumente pentru declasarea acestei localități”, este poziția exprimată de edil în legătură cu scenariul discutat.

Comparația cu Monaco și Luxemburg

Primarul din Ghimbav susține și că orașul pe care-l conduce are „cel mai mare PIB pe cap de locuitor din România” și a dat cifre care l-ar pune în aceeași zonă cu orașe extrem de bogate din vestul Europei, precum Monaco sau Luxemburg.

În materialele care promovează forța economică a Ghimbavului apare o estimare de aproximativ 115.500 de euro pentru PIB-ul pe cap de locuitor. Nu am putut găsi o afirmație directă a lui Fliundra în care să fie comparat direct Ghimbavul cu Monaco sau Luxemburg, „comparația” fiind mai degrabă o deducție de presă, bazată pe estimările PIB-ului pe cap de locuitor din materialele primăriei din Ghimbav.

Autoritatea locală din Ghimbav nu a prezentat, însă, vreo metodologie publică prin care să poată fi verificată această valoare. De asemenea, indicatorul calculat pentru o localitate industrială nu este automat comparabil cu PIB-ul național pe locuitor.

Dar, argumentele economice pe care le dă primarul țin și de specificul acestui oraș. E important mai ales faptul că deși concentrează o activitate industrială importantă, Ghimbavul are o populație rezidentă relativ redusă.

Astfel, producția realizată pe teritoriul orașului poate genera un indicator economic foarte ridicat raportat la numărul locuitorilor.

În Ghimbav se află și Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav și numeroase unități industriale. Industria aeronautică și sectorul auto contribuie la importanța economică a localității. În plus, primarul spune că numărul investitorilor ar urma să crească.

„Suntem un oraș cu o economie puternică. Aeroportul este pe teritoriul Ghimbavului. Avem numeroase unități industriale, iar numărul acestora va crește”, a declarat Ionel Fliundra, conform sursei citate.

Administrația locală mai dă ca argument și diverse investiții din infrastructură. Printre proiectele aflate în diferite stadii se numără o policlinică modernă și un campus școlar.

Primarul consideră că dezvoltarea orașului trebuie evaluată și pe baza acestor investiții. În opinia sa, simpla raportare la pragul demografic nu este suficientă.

Fliundra a respins și ideea de a uni Ghimbavul cu Brașovul într-o unitate administrativă mai mare și a avertizat și că retrogradarea ar face foarte dificilă o revenire la statutul de oraș.