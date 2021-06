Gică Hagi, modest după ce a fost dat la o parte de politicieni pe Arena Naţională: "Am stat unde am avut loc"

Gică Hagi a declarat că nu a avut nicio problemă în legătură cu faptul că a primit un loc la tribuna a doua, lângă suporteri, în timp ce în tribuna oficială au fost primiţi politicieni precum Ludovic Orban, Nicuşor Dan, Dan Barna sau şeful DNA, procurorul Crin Bologa.

"N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat", a declarat Gică Hagi, potrivit gsp.ro.

Totodată, Gică Popescu a reacţionat şi el la modul în care a fost tratat de Federaţia Română de Fotbal.

"Mă așteptam să primesc invitație în altă parte a stadionului, lui Gică Hagi i-am zis pe drum spre stadion unde avem locuri, mi-a fost teamă că dacă îl anunț înainte să plecăm că vom sta la tribuna a doua, nici nu mai vine la meci", a precizat Gică Popescu.

Hagi şi Popescu la tribuna a doua, politicienii şi şeful DNA la tribuna oficială

Legende ale fotbalului românesc, Gică Hagi, Gică Popescu şi Dorinel Munteanu au primit bilete la tribuna a II-a la meciul dintre Austria şi Macedonia de Nord, în timp ce la zona VIP de pe Arena Naţională au fost primiţi politicieni precum Ludovic Orban, Nicuşor Dan, Dan Barna, Anca Dragu, dar şi şeful DNA, Crin Bologa, şi ministrul de Intene, Lucian Bode.

Toţi cei care au avut locuri la VIP au beneficiat de un protocol de lux.

"Întregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA, care nu oferă invitații. Federația Română de Fotbal a făcut o cerere de cumpărare de bilete la UEFA, pentru a oferi locuri în tribună fostelor glorii fotbalistice, și a primit bilete de categoria I. Prețul este tipărit pe bilet.

FRF a făcut acest demers pentru 60 de glorii ale fotbalului românesc, oferindu-le cea mai bună variantă avută la dispoziție la meciurile organizate de UEFA.

În privința locurilor VIP, facem precizarea că FRF nu a deținut locuri în acest sector. UEFA a avut invitați proprii, străini și români, printre care conducerea FRF (președinte, secretar general, secretar general adjunct, director tehnic) și managerul Structurii Locale de Organizare a EURO 2020 la București.

Totodată, este util de știut că UEFA are un alt criteriu de împărțire a locurilor în tribune, diferit de sistemul Tribuna I, Tribuna II și Peluze. Cele 3 categorii UEFA sunt:

• Categoria 1 – central, între cele două careuri de 16 m, pe ambele părți ale stadionului

• Categoria 2 – colțurile terenului

• Categoria 3 – peluze", a fost răspunsul oferit de FRF.

