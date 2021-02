Grevă spontană a minerilor din Livezeni și Lupeni. Oamenii, speriați că nu mai sunt bani pentru plata salariilor

Protestul spontan al minerilor vine pe fondul temerilor privind plata drepturilor salariale.

Alin Sîn, președintele Sindicatului "Muntele" spune că ortacii solicită un termen până la care aceste drepturi vor fi acordate.

"Am convenit deja cu conducerea Complexului Energetic și cu Instituția Prefectului, am semnat o convenție, ne-am asumat împreună ca până pe data de 26 februarie vor fi plătite toate drepturile restante", a explicat liderul de sindicat, în direct la Antena3.

Restanțele sunt pentru luna ianuarie, existând totodată "restanțe pe niște avantaje în natură, care vin din urmă", a mai explicat Alin Sîn.

Cristi Roșu, administrator special al Complexului Energetic Hunedoara spune că protestul a pornit cumva preventiv, abia joi fiind data limită de plată a salariilor minierilor.

"Astăzi dimineață la ora 5 am fost anunțați de grevă de colegii de la mina Livezeni - unde sunt și acuma. Oamenii s-au strâns în sala de apel unde așteaptă un răspuns privind plata salariilor. Conform contractului colectiv de muncă, salariile trebuie plătite între data de 15 și 18 ale fiecărei luni. Măine ar fi data de plată, însă pentru că am avut informări la fiecare unitate minieră zilele trecute, și am explicat că s-ar putea să avem probleme cu plata salariilor, s-au creat nemulțumiri și au solicitat o întâlnire cu conducerea", a explicat Cristi Roșu într-o intervenție în direct la Antena 3.

