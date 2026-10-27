Grindeanu acuză acțiunile „de sabotaj și de diversiune” ale Rusiei de pe teritoriul României. „Demonstrează o strategie împotriva NATO

„Aceste incidente nu pot fi considerate accidentale”, a spus președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Preşedintele Camerei Deputaţilor și al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că incendiul de la fabrica de armament Carfil din Braşov arată „agresiunea hibridă la care recurge statul rus”. Liderul PSD a menționat, în același timp, și „escaladarea” atacurilor cu drone din Marea Neagră.

„Toleranță zero pentru actele de sabotaj și de diversiune orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României! Nu vom accepta nicio încălcăre a suveranității și securității statului român, iar astfel de acte nu pot rămâne nesancționate”, a spus Grindeanu, într-o postare publicată pe Facebook.

„Incendiul de la fabrica de armament din Braşov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre - prin recentele atacuri cu drone. Aceste incidente nu pot fi considerate accidentale. Ele demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că securitatea națională trebuie întărită, iar rolul instituțiilor de forță „este esențial în această perioadă cu provocări multiple, mai ales în ceea ce privește prevenția”.

Președintele Nicușor Dan a condamnat, de asemenea, marți orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României, reacția sa venind după ancheta privind incendiul provocat de la fabrica de arme Carfil.

„Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene", a transmis președintele României. La rândul său, premierul Luca Niculescu a transmis: „Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României”.