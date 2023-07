Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, şi-a publicat declaraţia de avere. Investiţia pentru care a cheltuit 1,66 milioane de lei într-un an

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu are 13 conturi la băncile din România. A câştigat anul trecut de la BNR un salariu de 1,02 milioane de lei, adică 85.569 lei pe lună.

Declaraţia de avere publicată pe site-ul BNR arată că guvernatorul a investit 1.661.075 lei şi 14.089 euro în titluri de stat.

Guvernatorul Mugur Isărescu a raportat un salariu de 1,02 milioane de lei anul trecut de la BNR, plus 30.612 lei de la Academia Română şi o pensie de 237.612 lei.

Guvernatorul are 13 conturi la băncile din România, cel mai mare având un sold de 400.000 de lei.

Mugur Isărescu este acţionar principal la SC MĂR SRL, cu o participaţie de 79,40%, care valorează 1,15 mil. lei.

În ce investeşte banii Mugur Isărescu, guvernatorul BNR

Anul trecut, la o conferință, Mugur Isărescu a fost întrebat cum își protejează economiile de inflație. El a răspuns:

"Vreți să vă spun adevărul? Nu-mi fac nicio iluzie. N-am cum. Nu m-am dus la bursă cu toate că am un coleg care lucrează acolo, dar nu. I-am ținut, acum de la o vreme, în titluri de stat.

Au dat o dobândă mai mare și am așteptat și ca băncile să majoreze. În plus, am făcut o investiție extraordinară, am 4 nepoți și sunt la școală, nu?", spunea, atunci, Isărescu.