Civilii din Metropol le-au arătat rușilor degetul mijlociu | Trupele Moscovei s-au apucat să mineze orașul Herson

Metropol este o localitate cu ceva mai mult de 500 de locuitori din regiunea Herson.

Orașul-capitală cu același nume este prima cucerire semnificativă a trupelor ruse, după opt săptămâni de război în Ucraina.

În imaginile difuzate de Nexta, cetățenii din Metropol poartă steaguri ucrainene și pancarte cu mesaje de protest.

Pe una dintre pancarte se poate citi mesajul în limba rusă, devenit celebru, cu care grănicerii ucraineni de pe Insula Șerpilor au sfidat somațiile navelor militare trimise de Moscova: "Navă militară rusă, du-te la dracu!"

Alți oameni din mulțime scandează și arată degetul mijlociu ridicat.

This is how the occupiers are met in the #Metropol pic.twitter.com/9n42LxmCsM