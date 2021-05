Horia Colibășanu, noi detalii despre avalanșa din Himalaya: ”Nu ni s-a mai întâmplat vreodată să vină avalanșa din lateral”

Horia Colibășanu a dezvăluit că avalanșa a căzut peste cortul în care se afla alături de colegii lui și i-a acoperit cu un metru de zăpada care a exercitat o presiune uriașă asupra lor.

”Nu ni s-a mai întâmplat vreodată să vină avalanșa din lateral. La un moment dat probabil zăpada a căzut peste peretele de gheață care ne proteja. Ne-a strivit pur și simplu înăuntru. Am încercat să opunem rezistență ca să păstrăm un mic buzunar de aer în jurul gurii.”, a povestit sportivul pe pagina de Facebook.

A tăiat cortul cu un briceag şi a reuşit să iasă la suprafaţă. Apoi şi-a scos şi camarazii din zăpadă, dar şi echipamentul. Sportivii au fost nevoiți să sape o groapă în zăpada pentru a se salva.

„S-a oprit avalanșa. Era complet întuneric și, deși eram toți trei în același cort, nu i-am mai auzit pe colegii mei. S-a făcut liniște. Tot ce am putut să fac a fost să caut cât de repede briceagul în buzunarul de la piept. Știam că aceasta e procedura în caz de avalanșă peste cort. Dacă nu tai pânza, nu ai cum să ieși. Simțeam că se termină aerul. Am scos briceagul, am tăiat cortul. A trebuit să împing prin acel metru de zăpadă ca să ies afară. Eram foarte încărcat cu adrenalină. Am reușit să ies cu o mână în față, mâna cu briceagul (...) și să respir."

Expediția din Himalaya, întreruptă

Horia, Marius şi Peter își doreau să deschidă, în premieră mondială, o rută pe creasta nord-vestică a masivului Dhaulagiri, din Himalaya, dar au analizat riscurile la care s-ar fi expus dacă ar fi continuat expediţia.

"Pe baza celor întâmplate și a prognozei de vreme am decis să oprim expediția. Riscurile sunt nejustificat de mari și preferăm să ne întoarcem acasă" a concluzionat Horia.

Cum a scris un cunoscut site de alpinism (Explorers Web): "speram să primim vești despre vârf de la echipă, în schimb ar trebui să sărbătorim că sunt în viață", se arataă în mesajul de pe Facebook.

ÎNREGISTRARE AUDIO CU HORIA, DE AZI Alpiniștii Horia Colibășanu, Marius Gane și Peter Hámor au ajuns ieri în siguranță... Posted by Horia Colibasanu on Wednesday, May 12, 2021

Doi alpiniști străini, morți pe Everest

Doi alpinişti străini, un american şi un elveţian, au murit pe Muntele Everest, au anunţat joi organizatorii expediţiei din Nepal.

Alpinistul elveţian "a suferit de epuizare" după ce a ajuns pe vârful muntelui (8.848,86 metri), a declarat şerpaşul Chhang Dawa, din aceeaşi organizaţie.

