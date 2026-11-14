Iarna a cuprins centrul țării. Ninge abundent iar drumarii intervin pe șosele. Imagini ca de Crăciun în Brașov

1 minut de citit Publicat la 12:27 14 Noi 2026 Modificat la 12:27 14 Noi 2026

Pe mai multe șosele din centrul țării sunt condiții de iarnă. Sursă foto: DRDP Brașov

Ninge, sâmbătă, în mai multe zone din țară, în special la munte, dar și în municipiul Brașov. Pe mai multe șosele din centrul țării sunt condiții de iarnă, iar drumarii intervin cu utilaje pentru a menține circulația în siguranță.

Potrivit autorităților locale, se circulă în condiţii de iarnă pe DN1, DN73, DN7C - Transfăgărăşan, DN10 la Teliu și pe DN11 în pasul Oituz.

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„Ninge abundent în centrul țării! În acest moment se circulă în condiţii de iarnă pe DN1 şi pe DN73 la Predeal, pe DN73 la Fundata, pe DN7C - Transfăgărăşan, pe DN10 la Teliu, pe DN11 în pasul Oituz. La această oră nu sunt blocaje sau probleme în trafic. Nu plecaţi la drum dacă nu aveţi maşina pregătită pentru iarnă!”, a transmis sâmbătă, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov.

De asemenea, și în zona Rânca ninge ușor.

„Ninsoare măruntă în zona Rânca! Pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, colegii noştri efectuează revizii ale sectorului de drum şi intervin, acolo unde este necesar, cu două utilaje dotate cu lamă şi răspânditor de material antiderapant.

În zona montană se înregistrează precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar partea carosabilă este curată şi umedă”, au transmis reprezentanţii DRDP Craiova.

În acest context, drumarii le reamintesc șoferilor că trebuie să aibă anvelope de iarnă dacă circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

„Chiar dacă echipele noastre sunt permanent pe traseu şi acţionează pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă, există riscul depunerii zăpezii pe carosabil, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice. Adaptaţi viteza la condiţiile de drum şi circulaţi cu prudenţă!”, au mai transmis reprezentanţii DRDP Craiova.

Ninge inclusiv în municipiul Braşov, dar şi în Poiana Braşov. Mai multe imagini postate în mediul online surprind ninsoarea de sâmbătă dimineață din Brașov.