Iarna și-a intrat oficial în drepturi! Zăpadă a acoperit mai multe drumuri din ţară

Meteorologii au anunţat încă de zilele trecute că iarna îşi va intra în drepturi la munte şi că ninsorile se vor intensifica de sâmbătă, lucru care s-a şi întâmplat.

De asemenea, temperaturile vor scădea simţitor, mai ales în partea de vest, centru și nord a țării.

Ninge în tot mai multe zone din ţară, iar de săptămâna viitoare, meteorologii anunţă că iarna va începe să îşi intre în drepturi.

Precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare se vor semnala și în Transilvania și local în zonele de deal din Moldova, Muntenia și Oltenia.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov anunţă că iarna a intrat oficial în drepturi

''Iarna și-a intrat oficial în drepturi!

Utilajele DRDP Brașov acționat în toate județele din centrul țării, în special în zonele montane unde s-a depus un strat consistent de zăpadă. În acestă dimineață pe drumurile naționale și autostrăzi au intervenit 73 de utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare și s-au răspândit 222 de tone de material antiderapant'', este anunţul de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov pe pagina sa de Facebook.

''Este vorba de: DN 7C Km 130+000 - 134+000 Balea (Sibiu), zapada framantata 1-2 cm; in rest, umed in jud. Brașov, Sibiu, Harghitar și este parțial umed în Mureș și Covasna.

DRDP Braşov a actionat cu 14 autoutilaje si s-au raspandit 56 de tone de material antiderapant, în intervalul orar 12:00 - 17:00.

SDN Braşov a actionat cu 6 autoutilaje si s-au raspandit 22 tone material antiderapant pe: DN 1; DN 11 si DN 73.

SDN Sibiu a actionat cu 1 autoutilaj si s-au raspandit 4 tone sare pe DN 7C.

Sectia Autostrăzi Sibiu a actionat cu 4 autoutilaje si s-au raspandit 16 tone sare pe: A1 si A3.

SDN Sfântu Gheorghe a actionat cu 3 autoutilaje si s-au raspandit 14 tone sare pe: DN 10; DN 12 si DN 13E.

Ninge mărunt in jud. Brașov, la Predeal, în jud. Sibiu la Bâlea Cascadă, Saliște si în jud. Covasna la Întorsura Buzăului. Vântul bate cu 30 - 40 km/h in jud. Covasna, in rest slab'', transmite DRPD Braşov.