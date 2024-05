O femeie a intrat în comă, cu pielea arsă pe tot corpul, după ce a luat un medicament banal pentru durere | Românii îl folosesc frecvent

O femeie care a luat un medicament banal pentru durere, extrem de popular și în România, a ajuns în comă, cu pielea de pe față și corp numai o rană.

Sursa foto: Facebook / Jaqueline Gmack

Femeia susține că a luat o pastilă pentru a-și ameliora crampele menstruale înainte de a intra în comă pentru 17 zile. De asemenea, corpul i-a fost acoperit de vezicule, iar pielea i s-a descuamat, lăsând în urmă răni adânci.

Jaqueline Gmack spune că a luat un simplu ibuprofen, ca de obicei, pentru crampele menstruale, dar a început să simtă o ușoară mâncărime la ochi după 48 de ore. Când s-a trezit cu vezicule pline cu sânge în interiorul gurii, femeia în vârstă de 31 de ani a mers la spital, unde starea ei a continuat să se înrăutățească.

Curând, întreaga față îi era acoperită de vezicule și abia putea să vadă.

Următoarea amintire a lui Jaqueline este momentul în care s-a trezit dintr-o comă de 17 zile - rezultatul unei afecțiuni rare declanșate de reacția corpului la medicament.

"A fost ca și cum aș fi fost arsă de la interior spre exterior," a spus Jaqueline. "Nu știam ce mi s-a întâmplat. Am observat că întregul meu corp era bandajat, vederea îmi era complet încețoșată și aveam un tub în gât, dar nu simțeam nicio durere. Abia atunci am început să înțeleg și am realizat că eram foarte slăbită și că mi s-a întâmplat ceva foarte grav."

Jaqueline suferea de sindromul Stevens-Johnson - o afecțiune incredibil de rară cauzată de reacția excesivă a corpului la medicamente, în special medicamentele antiepileptice, antibioticele și analgezicele antiinflamatorii. Practic, corpul atacă propria piele, provocând vezicule dureroase și descuamare.

Fără tratament, poate fi mortal. Sindromul a lăsat-o pe Jaqueline cu cicatrici și i-a afectat grav ochii.

Ea a spus: "Doctorii mi-au spus că a fost un miracol că am supraviețuit. Familia nu m-a lăsat să mă văd în oglindă câteva zile. Când în sfârșit m-am uitat în oglindă, am văzut o persoană pe care nu o recunoșteam."

Imediat a început tratamentul oftalmologic în încercarea de a-și salva vederea, pe care va trebui să-l continue toată viața.

Ea a adăugat: "Oftalmologul mi-a spus că trebuie să fac o intervenție chirurgicală cât mai curând posibil, altfel aș putea să-mi pierd ochii. Am părăsit cabinetul plângând."

De la prima sa operație, în 2011, Jaqueline a avut peste 24 de intervenții chirurgicale, inclusiv transplanturi de cornee, transplanturi de membrană amniotică și transplanturi de celule stem.

În prezent, Jaqueline mai are aproximativ 40% din vedere și continuă să meargă la controale bilunare pentru a-și monitoriza ochii. Jaqueline a spus: "Cel mai dificil obstacol de depășit este să știu că nu voi putea avea niciodată vederea pe care o aveam odinioară. Aș vrea să găsesc un remediu pentru a vedea din nou. Dar mă simt, oricum, o luptătoare", mai spune femeia, potrivit The Sun.