Imagini cu şoferiţa care a ucis doi copii în Capitală! Mărturia mamei îndurerate: ''Cum a omorât astea două suflete, aşa să plătească şi ea şi el, amândoi!''

Femeia de la volanul mașinii care a lovit un stâlp, apoi a fost proiectată în gardul unui imobil unde a omorât cele două fete, în Sectorul 2, cartierul Andronache, a fost reținută, luni. Ea riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.

Şoferiţa este acuzată de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului

Două fetițe de 6 și 14 ani au fost spulberate de o mașină care a ajuns, sâmbătă, pe trotuar, după ce a lovit un stâlp, pe strada Mențiunii din Sectorul 2 al Capitalei.

Fetița de 6 ani a murit înainte de a ajunge la spital, iar cea de 14 ani la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, înainte ca medicii să intre cu ea în sala de operație.

Femeia care se afla la volanul mașinii ce a dus la tragicul accident din cartierul Andronache din București urcase la volan după ce consumase o cantitate semnificativă de alcool.

Potrivit unor surse de la Institutul de Medicină Legală, femeia avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în sânge. Limita de la care consumul de băuturi alcoolice la volan reprezintă infracţiune este de 0,80 mg/l alcool pur în sânge.

Femeia de 56 de ani ar fi încurcat frâna cu accelerația

Şoferiţa care a ucis, sâmbătă, două fete în cartierul Andronache din Bucureşti a spus, în declaraţia dată în faţa anchetatorilor, ce s-a întâmplat înainte de impactul fatal, care le-a spulberat pe cele două fete aflate pe trotuar.

"Când am ajuns la volanul maşinii, mi-am tras scaunul, mi-am pus centura, m-am asigurat şi am plecat de pe strada Fructelor nr. 4 împreună cu soţul meu, care era în dreapta mea.

În momentul în care m-am apropiat de capătul străzii unde trebuia să fac dreapta, am avut un acces de strănut şi am strănutat de 3-4 ori la rând, am vrut să frânez dar am apăsat pedala greşită, m-am blocat, nu am ştiut ce să fac.

Peste drum de stradă, adică vis-a-vis, erau nişte copii care stăteau jos pe bordură, împreună cu alte persoane mature. Maşina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură şi s-a oprit în gard.

Au sărit airbag-urile şi imediat ne-au scos alte persoane din maşină şi au început să ne bată", a scris femeia în declaraţia consultată de reporterul Antena 3.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum vine cu viteză spre un grup în care se aflau mai mulți copii și adulți.

Între timp, familiile victimelor dar și vecinii din zonă sunt încă în stare de șoc.

Mărturia mamei îndurerate care și-a pierdut fiica

''E strigător la cer, ca eu, mamă să îmi îngrop propriul copil. Mai am încă trei, dar ea era cea mai mică. Doar a venit de la muncă şi a plecat. S-a spălat şi a plecat la poartă. Cum a omorât astea două suflete, aşa să plătească şi ea şi el, amândoi. Dacă era pe şosea, mai zicea. Era pe şosea şi a călcat-o maşina, dar pe bordură?'', a spus femeia revoltată de felul în care a pierit fiica sa.

De asemenea, oamenii spun că tragedia nu ar fi avut loc dacă primăria ar fi răspuns cererilor lor de reinstalare a unor limitatoare de viteză.

