Imagini de groază dintr-un apartament din Cluj. Chiriașii au plecat pe ascuns după ce au distrus tot: „Am crezut că avem cadavre”

Locuința era plină de gunoaie și mobilierul fusese distrus. Foto: capturi video Știri de Cluj

După ce au locuit trei ani într-un apartament din Florești (Cluj), chiriașii au plecat pe ascuns din locuință și au lăsat în urma lor dezastru. Proprietara a avut un șoc când a deschis ușa apartamentului: mobilierul fusese distrus și mormane de gunoaie erau peste tot. Femeia a povestit pentru Știri de Cluj că vecinii s-au plâns de cei doi, dar tinerii nu au întârziat niciodată cu chiria, iar discuțiile cu ei erau atât de politicoase încât nu i-a bănuit că i-ar putea distruge apartamentul.

Proprietara apartamentului nu locuiește în România. Toate discuțiile cu cei doi chiriași au avut loc la telefon, iar în cei trei ani când au locuit în locuința ei din Florești nu i-a verificat nici măcar o dată.

„E o parte din vina noastră că nu am făcut verificări. Dar e dezolantă situația, în condiția în care tu, ca și om, trăiești în apartamentul respectiv, totuși”, a spus ea.

Cei doi i-au spus femeii că ea este studentă la Drept și el este medic. Inițial, cei doi au semnat contractul de închiriere pe o perioadă de doi ani, iar apoi l-au prelungit cu încă un an. Proprietara bănuiește că au plecat pe ascuns din casă de teama vecinilor.

„Sinceră să fiu, din punctul lor de vedere, toate erau superbune. [...] Am crezut că e din frustrare, sau eu știu, vecinii mai spuneau de ce se întâmplă și cum se întâmplă pe acolo. Deci, din punctul lor de vedere, erau toate în ordine, erau bine”, a declarat femeia pentru Știri de Cluj.

După ce au plecat din apartament, cei doi i-au virat chiria pentru încă o lună și abia atunci i-au spus că ei s-au mutat. Femeia s-a întors în România ca să verifice apartamentul și a avut un șoc când a deschis ușa: locuința era plină de gunoaie și mobilierul fusese distrus.

„Nu am știut ce s-a întâmplat în apartament până anul ăsta, când am mers în aprilie, în care era șoc și groază. Am crezut că avem cadavre, că nu era nici lumină, a fost deconectat curentul. Nu mi-era clar, pentru că aveam impresia că au fugit de acolo, că au rămas și papuci și haine și toate erau așa intacte. Și am crezut că el a fugit cumva pentru că s-a întâmplat ceva, o crimă, ceva”, a povestit proprietara.

Femeia i-a sunat imediat pe foștii ei chiriași. Tânărul a răspuns la telefon și i-a promis că va trimite o firmă de curățenie. Ceea ce a și făcut. Ulterior, a achitat chiria până în luna iunie și o parte din daunele aduse apartamentului.

„Mi-a plătit și ceva daune, adică paturile erau rupte, după cum ați văzut, nu aveam paturi. Fotoliul, la fel, avea și doi câini. Și mi-a rambursat parțial, doar ce era vizibil. Dar pentru o renovare totală a costat mult mai mult”, a declarat femeia.

Proprietara a spus că renovarea apartamentului după ei a costat-o 8.000 de euro.