Cum plănuiau interlopii din Timişoara să asasineze un jurnalist. Înregistrări bombă din dosar: "O să-l împuşcăm"

În România s-a pus la cale, în 2019, asasinarea jurnalistului Dragoş Boţa, care făcuse dezvăluiri despre mafia drogurilor din Timişoara. Dragoş Boţa adusese dovezi despre nişte grupări care dominau Timişoara.

"Erau exponenţii crimei organizate, erau oamenii cu cele mai bune conexiuni şi cele mai multe. De la administraţie, până la justiţie, de la oameni care chefuiau, consilierul personal la acea vreme al primarului Timişoarei, Ioan Aslău, s-au Lucian Boncu, liderul grupării care beneficia de justiţie", a povestit jurnalistul la Antena 3

Jurnalistul Dragoş Boţa, dezvăluiri despre mafia din Timişoara

"De exemplu, la Curtea de Apel, în două dosare în care a fost judecat, unul pentru ameninţare, să primească pedeapsă cu supendare, iar în al doilea pentru o încăierare în mall, să primească o amendă penală, ca să nu ajungă la puşcărie. El se lăuda că unul din şefii poliţiei l-a rugat să nu-l omoare pe un adversar, să nu-l taie în judeţ că are probleme cu Bucureştiul", a povestit jurnalistul Dragoş Boţa despre mafia care a plănuit asasinarea sa.

Jurnalistul Dragoş Boţa a făcut dezvăluiri despre angajările rudelor interlopilor din Timişoara în aparatul de stat, în urma unor concursuri aranjate.

În 2019, unul din interlopii din Timişoara a tocmit un asasin care să-l împuşte în cap pe jurnalistul Dragoş Boţa, aveau să descopere procurorii DIICOT.

Tentativă de asasinat jurnalist Timişoara

"La 11 zile după ce dezvăluiam legăturile dintre Lucian Boncu şi Ioan Aslău, maşina mea a fost incendiată. În acest caz, nu au fost găsii autorii, dar informaţiile mele duc spre aceeaşi grupare. Ştiau exact unde stau", a povestit Dragoş Boţa, jurnalistul pe care mafia din Timişoara a încercat să-l asasineze.

"În septembrie 2019, totul a început în momentul în care am făcut o nouă dezvăluire despre acest infractor, care a fost luat de DIICOT într-un dosar de trafic de cocaină, practic i-au fost luaţi dealerii. A fost atât de "bărbat", încât şi-a "sifonat" unul dintre dealeri şi noi am publicat ce declarase cu avocatul în faţa procurorului. De aici a început toată nebunia. Au fost câteva zile în care am fost la un glonţ distanţa [de moarte]", a povestit Dragoş Boţa la Antena 3.

Din fericire pentru jurnalist, DIICOT a aflat la timp o bucăţică din planul pus la cale de mafia din Timişoara şi a dejucat asasinatul. În acest dosar, în 2020, Serviciul Teritorial Timișoara al DIICOT anunța începerea urmăririi penale împotriva a doi suspecți, Boncu Lucian Adrian și Rafa Bogdan, care ar fi pus la cale asasinarea jurnalistului Dragoș Boța de la Pressalert.

Probele zdrobitoare legate de planul de asasinare a jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, pus la care de Lucian Boncu, se regăsesc în înregistrările făcute de DIICOT în dosarul în care liderul interlop a fost trimis în judecată pentru trafic de cocaină. Vedeţi imaginile în clipul de mai jos, la finalul interviului dat de jurnalist la Antena 3.