Impozitele care cresc cu 30% la fiecare 6 luni. Primăriile au început să îi anunțe pe oameni

3 minute de citit Publicat la 10:39 17 Noi 2026 Modificat la 11:14 17 Noi 2026

Românii care cumpără sau construiesc o locuință și nu o declară la primărie în termen de 30 de zile riscă să plătească un impozit mult mai mare. Foto: Getty Images

Românii care cumpără sau construiesc o locuință și nu o declară la primărie în termen de 30 de zile riscă să plătească un impozit mult mai mare. O modificare a Codului fiscal, intrată în vigoare în februarie 2026 și valabilă în toată țara, prevede o majorare de 30% pentru fiecare șase luni de întârziere sau chiar pentru o perioadă mai scurtă. Astfel, un impozit de 1.000 de lei poate ajunge la 1.600 de lei dacă proprietarul întârzie mai mult de șase luni cu declararea clădirii. Primăria Oradea a început deja să îi avertizeze pe cetățeni, iar autoritățile locale estimează că sute de proprietari din oraș ar putea fi vizați, potrivit eBihoreanul.ro.

Măsura a fost introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 7/2026, care a modificat articolul 461 din Codul fiscal, și se aplică de la 25 februarie. Regula este aceeași la nivel național, indiferent de localitatea în care se află imobilul.

Concret, orice proprietar care cumpără sau construiește o clădire trebuie să o declare la direcția de taxe și impozite locale în cel mult 30 de zile. Obligația exista și înainte, însă noua ordonanță a introdus majorarea progresivă a impozitului pentru cei care nu respectă termenul.

Cum se calculează majorarea de 30% și cât ajunge să plătească un proprietar

Potrivit legii, fiecare perioadă de șase luni de întârziere, inclusiv o fracțiune din aceasta, aduce o majorare de 30%, calculată din valoarea inițială a impozitului.

De exemplu, dacă impozitul stabilit pentru o clădire este de 1.000 de lei, proprietarul poate ajunge să plătească 1.300 de lei pentru o întârziere de până la șase luni. Dacă depășește șase luni, dar nu și un an, suma crește la 1.600 de lei. Pentru o întârziere mai mare de un an, dar de cel mult 18 luni, impozitul ajunge la 1.900 de lei.

Majorarea continuă să crească odată cu perioada de întârziere, fără ca legea să prevadă expres un plafon procentual. Totuși, procentele nu se aplică unul peste altul, ci sunt calculate de fiecare dată din impozitul inițial.

Este important și faptul că majorarea nu devine automat permanentă. Ea se aplică pentru anul fiscal pentru care este stabilit impozitul, nu se adaugă în mod automat și în anii următori.

În schimb, dacă proprietarul are și impozite neachitate la termen, se pot aplica separat penalitățile și dobânzile prevăzute pentru restanțele fiscale.

Sute de proprietari ar putea fi afectați la Oradea. Primăria a început verificările

Primăria Oradea a transmis luni o informare prin care le atrage atenția proprietarilor asupra noilor prevederi și îi îndeamnă să nu amâne declararea clădirilor.

Autoritățile au oferit și un exemplu: pentru o clădire care trebuia declarată în februarie 2026, dar este declarată abia în martie 2027, se acumulează trei intervale de întârziere. În acest caz, majorarea ajunge la 90% din impozitul inițial.

Direcția Economică a Primăriei Oradea a început să verifice situația clădirilor declarate cu întârziere, însă nu știe încă numărul exact al proprietarilor care vor fi afectați.

„Probabil sunt câteva sute de cazuri, pentru că suntem deja în noiembrie, spre sfârșitul anului”, a declarat Sorin Iacob, directorul adjunct al Direcției Economice, pentru publicația locală ebihoreanul.

Acesta a explicat că ultimele clarificări privind modul de aplicare a noii prevederi au venit de la minister abia săptămâna trecută, după ce au existat interpretări diferite ale legii. Numărul exact al cazurilor și valoarea majorărilor urmează să fie stabilite până la sfârșitul anului.

Ce trebuie să facă proprietarii pentru a evita impozitele majorate

Pentru a evita majorarea, proprietarii trebuie să depună declarația fiscală la primăria de care aparține imobilul, în termen de 30 de zile de la cumpărare sau construire.

Regula se aplică inclusiv în cazul clădirilor ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației de construire. Faptul că o construcție nu are toate documentele de urbanism nu îl scutește pe proprietar de obligația de a o declara fiscal.

Formularele și lista actelor necesare pot fi obținute de la direcțiile locale de taxe și impozite sau, acolo unde sunt disponibile, de pe site-urile primăriilor.

Noua ordonanță le oferă autorităților locale și posibilitatea de a identifica imobilele nedeclarate prin verificări pe teren, imagini satelitare și, în condițiile prevăzute de lege, drone.