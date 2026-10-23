Încă o navă a fost lovită de drone în Marea Neagră, aproape de Constanța, și s-a scufundat. Surse: Un mort și nouă răniți

1 minut de citit Publicat la 11:32 23 Oct 2026 Modificat la 11:43 23 Oct 2026

Încă o navă a fost lovită de drone în Marea Neagră, aproape de Constanța, și s-a scufundat. FOTO Marine Traffic

O navă comercială a fost lovită vineri de o dronă în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine în dreptul Constanței, și s-a scufundat. Surse au declarat că o persoană a murit, trei sunt date dispărute, iar nouă sunt rănite. Echipajele medicale au fost alertate, iar salvatorii se îndreaptă spre zonă.

UPDATE 11.35. Potrivit Ministerului Sănătății, este vorba despre 13 membri ai echipajului. Unul este decedat, trei sutn dați dispăruți, iar nouă sunt răniți. Vor fi preluate de echipaje medicale.

Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat în jurul orei 10:00, cu privire la nava "Khoryv", aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.

Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.

Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului.

Știrea inițială

Pentru intervenția la fața locului au fost solicitat elicoptere, dar condițiile de zbor nu permit ridicarea lor.

Conform primelor date, este vorba despre nava Khoryv sub pavilion Comores, aflată sub pavilionul Insulelor Comore. Nava a plecat din portul turcesc Ereğli și avea ca destinație Sulina, fiind încărcată cu materiale feroase.

Surse din zona portului spun că ambarcațiunea s-a răsturnat și s-a scufundat după impact.

Nouă persoane ar fi fost deja recuperate din apă de o altă navă comercială aflată în apropiere.

Pentru preluarea răniților au fost mobilizate trei ambulanțe de tip B2, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple (ATPVM), un echipaj de terapie intensivă mobilă C1 și un punct medical avansat (PMA), pregătite să intervină în Portul Constanța.

Spre zona în care s-a produs incidentul se îndreaptă nave ale Poliției de Frontieră și nava Artemis a Agenției Române pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), care au misiunea de a căuta și recupera marinarii aflați în pericol.