Încă un cutremur s-a produs miercuri în România, după cel de 5,7 grade pe scara Richter de noaptea trecută

1 minut de citit Publicat la 15:21 18 Noi 2026 Modificat la 15:21 18 Noi 2026

Activitate seismică intensă în România. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur de 2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri după-amiază în România, după seismul de 5,7 grade care a avut loc noaptea trecută, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cel de la ora 14.25 s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 17,5 km.

În ziua de 18 Noiembrie 2026, la ora 14:25:55 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 17.5 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 24.4km SV de Focşani, 42.7km N de Buzău, 79.2km V de Brăila, 79.9km V de Galaţi, 94.4km SV de Bârlad.

Cutremurul de 5,7 grade s-a resimţit şi în Bucureşti

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea și s-a simțit puternic în București.

Potrivit INFP, cutremurul s-a înregistrat la adâncimea de 107.1 km și în apropierea următoarelor oraşe: 44 km E de Sfântu-Gheorghe, 61 km E de Brașov, 66 km S de Focșani, 84 km S de Buzău și 92 km S de Bacău.

Conform IGSU, în urma cutremurului, în judeţului Galaţi au fost înregistrate şapte apeluri prin 112. De asemenea, o persoană a fost rănită după ce a fost lovită de uşa unui dulap în timpul evacuării, iar o altă persoană, din Râmnicu Sărat (Buzău), a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste aceasta. Au fost semnalate şi persoane care au suferit atacuri de panică, a precizat IGSU.