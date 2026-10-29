Incendiu la Aeroportul Henri Coandă. O femeie ar fi dat foc culoarului dintre terminalele Sosiri și Plecări

1 minut de citit Publicat la 08:56 29 Oct 2026 Modificat la 09:06 29 Oct 2026

Un incendiu a izbucnit joi dimineață în zona culoarului de legătură dintre terminalele Sosiri și Plecări. Foto: Imagini amator

Un incendiu s-a produs, joi dimineața, în interiorul Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, informează Poliția. Focul a fost provocat, iar o femeie suspectată că se află la originea incidentului a fost identificată și, ulterior, transportată la spital, unde a rămas internată.

„La data de 29 octombrie 2026, în jurul orei 01:15, polițiștii din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au fost sesizați cu privire la faptul că ar fi izbucnit un incendiu în zona culoarului de legătură dintre terminalele „Sosiri” și „Plecări” din cadrul aeroportului.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde se observau degajări de fum, iar pompierii civili ai Serviciului de Salvare și Stingere Incendii din cadrul aeroportului au intervenit pentru lichidarea incendiului.

Suspecta a fost în trecut internată la Psihiatrie

Totodată, la fața locului a fost identificată o femeie, cetățean român, bănuită de săvârșirea faptei, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către echipajul medical al aeroportului.

Față de aceasta a fost dispusă măsura transportării, sub escortă, la mai multe unități spitalicești, în vederea acordării îngrijirilor medicale și efectuării consulturilor de specialitate, unde a rămas internată.

După finalizarea evaluărilor medicale, aceasta urmează să fie condusă la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Din verificările efectuate a rezultat că aceasta figurează cu multiple internări în unități spitalicești de psihiatrie. Menționăm faptul că nu au fost înregistrate alte victime omenești și nici alte pagube materiale. De asemenea, traficul aerian nu a fost perturbat.

În cauză, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și vătămare corporală”, se precizează în comunicatul autorităților.