A cumpărat un apartament prin intermediul unei agenții imobiliare, dar când a deschis ușa bărbatul din Iași a încremenit: „Erau peste tot!”

Un bărbat in Iași a trăit coșmarul vieții sale, după ce și-a cumpărat un apartament prin intermediul unei agenții imobiliare. ---

Când a deschis ușa, bărbatul a încremenit. „Erau peste tot!”.

„După ce am achitat, m-am întâlnit cu proprietarul, care mi-a dat cheile. Am început să fac curat și am găsit trei gândaci. Dar am continuat și mi-am dat seama că toată casa era plină de gândaci. Era foarte multă mizerie”, povestește Leonard Chirilă, potrivit BZI.

Bărbatul a refuzat apartamentul și a cerut și returnarea banilor.