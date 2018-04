Ai crezut că e doar un gest de prost-gust? Te înșelai amarnic. De ce e bine să îți agăți un CD la fereastră

De cate ori nu vi s-a intamplat sa vedeti CD-uri atarnate la ferestrele apartamentelor sau la masini? Ei bine acesta este un truc inedit prin care poti scapa de insecte.Daca nu iti doresti ca apartamentul sau casa ta sa mai fie invadate de mici vizitatori, poti incerca o metoda la indemana, ieftina si care cu siguranta ii va intriga pe oaspetii tai.

Tot ce trebuie sa faci este sa atarni un CD in dreptul ferestrei, nou sau folosit, iar tantarii si mustele vor ramane o amintire. In urma unui experiment, s-a dovedit ca insectele se sperie de lumina reflectata de CD, iar astfel nu vor mai intra in casa.