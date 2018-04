Au plecat în vacanță cu copiii, dar ce a urmat este incredibil. Părinții au ajuns în spatele gratiilor

Foto: Pixabay.com

Au plecat în vacanță cu copiii, dar ce a urmat este incredibil. În timpul vacanței din Palma de Mallorca, părinții din Marea Britanie și-au văzut de distracție și și-au lăsat fetițele de 11, respectiv patru ani, nesupravegheate.

“Cei doi părinţi au fost arestaţi, după ce tatăl a fost găsit mort de beat, iar mama a lăsat fetele nesupravegheate, plecând din hotel pentru a merge în club. Am avut grijă de fete timp de trei ore, am încercat să dau de mama lor, însă fără rezultate”, a scris o turistă britanică pe o reţea de socializare, potrivit The Sun.