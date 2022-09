Bărbatul român de 71 de ani care vrea să intre în Cartea Recordurilor drept cel mai vârstnic fotbalist

Când nu bate Clopotele la biserică, George Talpoşi bate mingea şi se antrenează pe terenul de fotbal.

"Vreau să le demonstrez că sunt ambiţios şi am ambitie la fotbal. Am jucat un an şi jumătate cât am fost în Armată, după aia am venit acasă, am jucat în continuare şi s-a desfiinţat. S-a schimbat regimul, s-a desfiinţat echipa", spune bărbatul.

Coechipierii lui îl privesc cu admiraţie.

"Un băiat gospodar, are tot ce-i trebuie, n-are treabă cu nimeni, totul ok".

"Un model pentru noi, un om care îşi doreşte foarte mult să triumfe cu această echipă şi ne motivează", spun colegii lui.

Chiar şi primarul localităţii îl laudă pentru ambiţia sa.

"E un personaj care ne dă încredere, ne motivează şi ne susţine în rândul mişcării, să promovam miscarea sportiva si deocamdata fotbalul", spune edilul.

Ţelul bărbatului de 71 de ani acum este sa intre in Cartea Recordurilor.