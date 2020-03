Camerele hotelului Intercontintental au fost aprinse pentru a forma o inimă

Luminile din mai multe camere ale hotelului Intercontinental au fost aprinse pentru a forma o inimă.

Reprezentanţii hotelului au anunţat că luminarea faţadei în formă de inimă este un gest prin care doresc să transmită dragostea şi recunoştinţa lor tuturor eroilor necunoscuţi care se luptă să salveze vieţi în aceste zile.

''In aceste clipe dificile pentru industria ospitalitatii si pentru omenire, impartasim dragostea noastra cu voi toti, oaspeti, fani, clienti si colegi din Romania si din lumea intreaga.



In aceasta seara, hotelurile IHG din Europa isi vor ilumina fatadele in forma de inima, in semn de recunostinta pentru toti eroii necunoscuti care lupta sa salveze vieti in aceste zile.



Impartasiti si voi iubirea noastra cu toti cei care va sunt dragi'', au scris reprezentanţii hotelului din centrul Capitalei.