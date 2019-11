Foto: opiniatimisoarei.ro

Când au ajuns la muncă, angajații unui club de joacă pentru copii din Timișoara au observat că ceva nu este în regulă.

Au decis să se uite pe camerele de supraveghere. Iar în scurt timp, și-au dat seama că bănuielile lor s-au adeverit!

Un bărbat a forțat cu o șurubelniță geamul de la bucătărie și a pătruns în clădire. A căutat și, deși aparatura era la vedere, hoțul a preferat doar banii. Când i-a găsit s-a făcut nevăzut.

„Azi dimineata pe la 4 dimineata a intrat cineva pe geam la bucatarie. A inceput sa caute prin sertare si a gasit in jur de 5000 de lei, bani pregatiti pentru taxe, trebuia sa ii ducem la contabila. A mers prin toate camerele. Am avut si aparatura in interior, laptopuri si un aparat de fotografiat, dar cel care a intrat nu a luat decat banii. Nu stim cine este. Era un om de aproximativ 30 de ani, din cate se vede pe imagini. A intrat cu manusi si lanterna, a stat maxim 20 de minute si a plecat doar cu banii. In rest toate lucrurile erau la locul lor. Au venit angajatii de dimineata si nici macar nu si-au dat seama ca a fost o spargere pana nu ne-am dat seama de lipsa banilor”, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro, Marius Diacu, administrator la Alfabetul Copiilor.