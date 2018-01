Foto: captura Youtube

Nokia 3310, unul din cele mai rezistente telefoane din lume, a luptat cu indarjire chiar si impotriva unei bile de nichel incinsa ca focul.

Sunt deja multe materiale in spatiul virtual in care anticul si indestructibilul Nokia 3310 trece prin diferite incercari. La un moment dat cu totii am avut acest telefon sau daca nu l-am avut personal am cunoscut pe cineva care il avea. Fie ca treci peste acest dispozitiv cu un tanc sau ca il arunci de pe Empire State building, acest telefon refuza sa se strice.

Telefonul continua sa lupte pasiv si sa indure oricat este nevoie, iar „scutul de plastic” isi face treaba perfect cand bila de metal incinsa patrunde usor spre circuitele interne ale telefonului, informeaza ciao.ro.