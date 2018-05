Cel mai întâlnit nume bărbătesc de pe planetă este M...

foto: Pixabay.com

Aproximativ 6.000 de fulgere lovesc Pământul în fiecare minut.

***

În Bangladesh există o lege care permite autorităţilor să aresteze elevii cu vârste mai mari de 15 ani care copiază la examene.

***

Cel mai întâlnit nume bărbătesc de pe planetă este Mohammed.

***

Până în anul 1796, în SUA a existat un stat pe nume Franklin. Astăzi, el este cunoscut sub numele de Tennessee.

***

Aţi considerat vreodată că proiectul românesc „laptele şi cornul” are prea multe defecte? Într-o şcoală din Virginia, SUA, elevii cu vârste între 7 şi 10 ani au fost serviţi, în cadrul unui proiect asemănător, cu cockteiluri margaritas. În urma scandalului de proporţii care s-a iscat, a reieşit că distribuitorii produselor confundaseră limonada cu celebrele cockteiluri.

***

În Anglia este interzis prin lege ca vânzătoarele din magazine să îşi servească topless clienţii. Excepţie fac doar magazinele de peşti exotici din Liverpool.

***

Doar o singură persoană din 2 miliarde va atinge vârsta de 116 ani.

***

Februarie 1865 este singura lună din istorie în care nu a fost înregistrată lună plină.

***

În fiecare an, mai mulţi oameni sunt ucişi de măgari decât în accidente aviatice.

***

Numele original al Băncii Americii a fost Banca Italiei.