Foto: Facebook/Catalin Scarlatescu

Probleme pentru Chef Cătălin Scărlătescu. Cunoscutul bucătar a fost la un pas de moarte din cauza unui preparat pe care l-a consumat la un hotel de cinci stele.

„Era să mor la un hotel de cinci stele. Am mâncat jumătate de burger şi am găsit un vierme în carne. Avea şi trei ouă. Era să rămâneţi fără Scărlătescu.

Am delirat, am căzut şi m-au luat frisoanele. Am avut temperatură 40 cu 4. Uite-te în ce hal eram!”, a povestit chef la Antena 1