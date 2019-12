Dana și Ștefan Maitec, fotografii celebrităților: „E o scenă de cinema pe care noi nu o filmăm, ci o fotografiem”

Dana și Ștefan Maitec, românii pentru care celebritățile lumii se înghesuie să apară în fața lor, au vorbit la emisiunea Florentinei Fântânaru ”De-a viața Ascunselea”, de la Antena 3, despre pasiunea care îi leagă: fotografia.

”Pentru nunți e un anumit gen de fotografie. Trebuie să fii un foarte bun fotograf-reporter. Să sesizezi momentul, să nu ratezi anumite situații. Pe când genul nostru de fotografie este fix invers. Nouă ne place să creăm. Ne place să definim înainte povestea pe care o spunem, apoi o fotografiem”, a spus Dana Maitec, la Antena 3.

”Școala mea a fost, de fapt, cea a cinematografiei. Și am aplicat aceeași tehnică și același stil de lucru în fotografie ca în cinema. Există un scenariu, un decor, o poveste, lumini de care ne folosim. E o scenă de cinema pe care, noi, de fapt, nu o filmăm ci o fotografiem”, a spus Ștefan Maitec.

Dana Maitec, despre începuturile în fotografie

„Înțeleg foarte bine tinerii din ziua de astăzi. Până când am început să fac fotografie am lucrat în cel puțin 100 de locuri. Am lucrat inclusiv 5 minute într-un loc. Nu știam ce voiam să fac”, a povestit Dana Maitec.