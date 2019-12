Drama unei mame care și-a pierdut fiica în Ajunul Crăciunului. ”Cadourile de anul trecut încă așteaptă să fie desfăcute”. E înfiorător cum și-a găsit fiica, în toiul nopții!

O femeie a povestit drama prin care trece după ce fiica ei în vârstă de 13 ani a murit, în decembrie 2018, în preajma Crăciunului.

Eboney Cheshire avea doar 13 ani atunci cand a murit, după o supradoză de ecstasy. Acum, la aproape un an de zile de la moartea ei, cadourile cumpărate de mama ei pentru ea se află încă in casă si asteapta sa fie desfacute.

Kerry Williams povestește că a petrecut ultimele zile ale fiicei ei decorând casa și făcând planuri pentru Crăciun.

În seara fatidică, femeia abia se întorsese de la serviciu și și-a găsit fiica cu telefonul în mână, pe canapea. Eu schimbat cateva vorbe, apoi au mers la culcare. În acea noapte, Eboney a murit.

”Nu știam că se droghează. Era foarte deșteaptă și voia să intre la Medicină. Era frumoasă și avea un grup de prieteni. Sigur, la școală intra în contact cu un anturaj dubios, însă încercam să o țin departe de astfel de persoane și nu îmi făceam griji în privința asta”, a povestit femeia, pentru care vestea că fiica ei ducea o viață dublă părea de necrezut, scrie The Sun.

„M-am dus la culcare si am auzit un zgomot. La inceput am crezut ca era Eboney care statea pe telefon. Am auzit acelasi sunet din nou si ceva m-a facut sa ma duc sa verific daca era bine”, a spus mama adolescentei.

Femeia si-a vazut fata cum isi dadea ochii peste cap si a chemat imediat ajutor.

Paramedicii au facut tot posibilul sa o salveze, dar nu au mai reusit. Patru ore mai tarziu, Eboney era moartă. Se pare că consumase ecstasy, desi in casa nu au fost găsite droguri.