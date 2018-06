Femeia care are 128 de ani și cea mai tristă poveste de viață: „Nu am avut nici măcar o zi fericită” - VIDEO

Foto: Captură video/youtube.com

Koku Istambulova, o femeie din Rusia, are 128 de ani și spune că nu a trăit nici măcar o singură zi fericită în viața ei, iar longevitatea este pentru ea o pedeapsă.

Femeia arată foarte bine la vârsta ei, însă spune că a trăit mai mult decât își dorea. Koku e de părere că longevitatea i-a fost dată de Dumnezeu și că ea nu a făcut nimic în acest sens.

„Văd oameni care fac sport și mănâncă ceva special ca să se mențină în formă, dar eu nu am idee de ce încă mai trăiesc. Nu am avut nici măcar o zi fericită în viața mea. Mereu am muncit din greu și am săpat în grădină. Sunt obosită. Viața lungă nu e un cadou de la Dumnezeu pentru mine, ci o pedeapsă”, a spus ea.

Autoritățile din Rusia susțin că bătrâna este în prezent cel mai bătrân om din lume, dar Koku nu-și arată deloc vârsta.

„Gândindu-mă la viața mea nefericită, mi-as fi dorit să mor de tânără. Am muncit toată viața mea. Nu am avut timp să mă odihnesc sau să mă relaxez. Trebuia fie să săpăm pământul, fie să plantăm pepeni”, încheie aceasta, potrivit The Sun.