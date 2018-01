Fenomen rar surprins în deșert! Cămilele au fost acoperite de zăpadă, după o furtună puternică. Imagini spectaculoase

Deşertul din Arabia Saudită a fost acoperit de un strat de zăpadă, după ce temperaturile au scăzut considerabil în anumite părţi ale Orientului Mijlociu.

Mai multe fotografii arată câteva cămile acoperite de zăpadă, în timp ce localnicii au fost surprinşi în timp ce se bucură de stratul de omăt.

Oamenii au profitat de ocazie şi s-au căţărat pe colinele pline de zăpadă pentru a admira fenomenul rar.

Mai mulţi locuitori ai Arabiei Saudite s-au adunat în regiunea Tabuk din nordul statului, unde altitudinea mare însemna un strat mai consistent de zăpadă.

An adorable image of families playing in a smattering of snow in northern Saudi Arabia, from the official Saudi Press Agency. pic.twitter.com/kJ06beHd6q