„Iubita mea este mai tânără ca mine cu zece ani. În primele două luni nu s-a întâmplat nimic fizic între noi. Dar după această perioadă...”. Ce descoperire șocantă a făcut bărbatul

Foto: Pixabay.com

Avea o iubită mai tânără cu 10 ani decât el, iar în primele două luni cei doi nu au avut relații amoroase, lucru care chiar i-a plăcut bărbatului.

Însă după această perioadă, Ionuț a avut un șoc.

„Avem șase luni de când suntem împreună şi majoritatea timpului liber îl petrecem tot împreună. Primele două luni m-a ţinut pe jar, deşi ne întâlneam aproape zilnic, nu a cedat să facem dragoste.

Am zis că ăsta e un semn bun că nu s-a lăsat uşor, chiar apreciez, dar problema e că în continuare facem dragoste destul de rar, în medie o dată pe săptămână, uneori chiar o dată la două săptămâni. Nu reuşesc să o conving să facem mai des, în timpul săptămânii nu mă pot apropia de ea, îmi spune că e stresată de la serviciu, doar în weekend dacă nu plecăm pe undeva reuşim să ne iubim.

Pare că mă gândesc doar la sex dar nu e chiar aşa, locuiesc singur şi totuşi de atâta timp nu am reuşit să o conving să doarmă măcar o noapte la mine, seara o duc acasă, mă gândesc că şi ăsta e un mod de a evita să facem dragoste. Am avut discuţii pe tema asta şi nu reuşim să ne înţelegem, spune că sexul nu este aşa important pentru ea, ok dar totuşi suntem la început şi mie îmi pare că suntem după 5 ani de relaţie la cât de des o facem, păi după 5 ani ce se va întâmpla?”, a scris bărbatul consultantului Libertatea.