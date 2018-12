„Ne-am cunoscut pe net și am avut o relație la distanță, dar după un an, Emil mi-a spus adevărul. Am rămas blocată”

Foto: Pixabay.com

Poate rezista o relație la distanță sau va fi doar un început pentru suferință. O tânără a povestit cum și-a întâlnit dragostea vieții, însă distanța i-a distrus.

„Sunt patru ani de când m-am despărţit de Emil şi tot n-am reuşit să-l uit. Deşi acum sunt într-o altă relaţie şi ar fi trebuit deja să-l uit, nu reuşesc să trec peste dragostea aia rămasă neconsumată.

Ştiu că şi el e cu alta, iar faptul că la un moment dat mi-a spus că nu e chiar fericit mi-a zgândărit şi mai tare orgoliul şi dorul de el. Relaţia noastră s-a născut moartă din start. Din cauza distanţei. Ne-am cunoscut pe net şi o vreme doar ne-am zgândărit reciproc, pentru că el era în Canada şi eu în România. Cum să supravieţuiască o astfel de relaţie? Totuşi, după un an de corespondenţă, tatonări, sâcâieli, certuri şi împăcări, am decis să ne vedem la mijlocul distanţei. Am ales Londra ca destinaţie, pentru că acolo ajungeau direct ambele avioane, al meu de la Bucureşti şi al lui din Vancouver. Au fost patru zile de vis. M-am îndrăgostit lulea şi am zis că l-am găsit pe EL.

Doamne, era perfect! Avea tot ce visasem, ba mai mult decât atât: amuzant, grijuliu, deştept şi arătos. Bărbatul ideal. Aproape că mă simţeam un pic complexată gândindu-mă că nu sunt chiar perfectă, ca el. Ce mai, cum spuneam, mă îndrăgostisem iremediabil.

Cele patru zile petrecute împreună acolo au fost cele mai frumoase din viaţa mea, chiar dacă în anul următor am mai petrecut week-end-uri în Viena, Paris sau Amsterdam, dar ştiţi cum se zice, niciodată nu-i ca prima dată.

Când m-am întors acasă eram întoarsă pe dos. Nu puteam să mai concep viaţa fără el, dar nici nu vedeam o soluţie pe termen scurt. Nici eu nu puteam să plec aiurea din România, nici el nu voia să-şi lase rostul de acolo, după câţiva ani de când emigrase. Niciunul nu voia să-şi rişte viaţa ca să dea şanse unei relaţii care putea foarte bine să nu meargă. (…)

Au urmat întâlniri, la fiecare trei luni, câte un week-end prelungit, maximum 4-5 zile în care nu ne mai săturam unul de celălalt.

După un an de scormonit Europa după locuri de văzut la mijlocul distanţei dintre noi a venit şi ziua aceea în care el mi-a spus că încearcă în paralel o relaţie acolo, cu cineva. A picat cerul pe mine. Mie nici măcar nu-mi propusese să mă duc să trăiesc cu el câteva luni, ca să vedem dacă ne-am acomoda. Ajunsesem la momentul în care aş fi lăsat tot aici pentru el. Dar nu, el se gândea că e mai uşor să mă uite încercând cu alta, aflată mai la îndemână.

Am ajuns acasă după acel weekend la Paris, oraşul îndrăgostiţilor, cu inima franjuri. De data asta am decis eu că nu vreau să-l mai văd. N-am mai intrat online, i-am dat ignore pe toate căile de comunicare şi nu am răspuns la telefon. Mi-a scris un singur email în care mi-a mulţumit că am existat în viaţa lui şi şi-a luat adio. Am fost o epavă timp de jumătate de an, am căzut într-o depresie din care credeam că n-o să mai ies niciodată. Cum să găseşti dragostea vieţii tale şi s-o pierzi din cauza distanţei?”, a povestit tânăra pentru eva.ro.